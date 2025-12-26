Mynet Trend

Ünlü YouTuber canlı yayınında bir kişiyi arabayla ezdi! Hesabı kapandı

ABD’li fenomen yayıncı Clavicular’ın canlı yayında otomobiliyle bir kişiye çarptığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Olay sonrası yayın platformu Kick, fenomenin hesabını erişime kapattı.

ABD’li popüler YouTuber ve canlı yayıncı Braden 'Clavicular' olarak tanınan içerik üreticisinin, kendi canlı yayını sırasında bir kişiye otomobille çarptığı anların sosyal medyada yayılmasının ardından yayın platformu Kick tarafından hesabı kapatıldı. Olay, takipçileri arasında büyük tartışma yarattı.

24 Aralık'ta ortaya çıkan görüntülerde, yayıncının aracının önünde yerde yatan bir kişinin bulunduğu görülüyor. Kayıtlarda bir sesin 'sürmeye başla' diye komut verdiği duyulurken, aracın ilerleyerek yerdeki kişinin üzerinden geçtiği izlenimi oluşuyor.

Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken bu görüntüler üzerine, fenomenin Kick platformundaki hesabı kısa süre içinde kaldırıldı.

Olaydan sonra paylaşılan başka videolarda Clavicular’ın bir kişiyle konuştuğu ve yaşananları 'meşru müdafaa' olarak nitelendirdiği görülüyor. Yayıncı, çevresindeki kişilerin silahlı olduğunu iddia ederek yaşananlara bu gerekçeyle tepki verdi.

Resmi makamlar tarafından henüz olayla ilgili açıklama yapılmazken, Clavicular cephesinden de kamuoyuna yansıyan bir beyan bulunmuyor. Olayda yerde yatan kişinin durumu hakkında da yetkili mercilerden herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kick, daha önce de aşırı ve tehlikeli içerikleriyle eleştirilerin odağı olmuştu.

