Zonguldak'ta gençler özür için geri döndü: "Abla güvenlik kamerası görüntülerini izler misin?"

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçtiğimiz günlerde yağan karın tadını çıkarmak isteyen bir esnafın, dükkanının önüne özenle yaptığı kardan adam, yoldan geçen çocuklar tarafından tekmelenerek yıkılmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlar, izleyenleri hem üzmüş hem de gülümsetmişti.

GERİ DÖNÜP ÖZÜR DİLEDİLER

Sabah işyerin geldiğinde kapısının önünde bir kutu baklava bulan işyeri sahibi, gençlerin "Abla güvenlik kamerası görüntülerini izler misin? Özür dileriz" notuyla karşılaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise iş yerinin önüne gelen gençler, kameranın önüne gelerek, "Buraya özür dilemeye geldik. Tatlı da getirdik. Bu kadar ciddiye alınacağını bilmiyorduk. Eğlence amaçlıydı.

TATLIYI BIRAKIP GİTTİLER

Size kardan adam yapmaya çalışacağız ama etrafta kar yok. O yüzden size baklava getirmiştik" ifadelerine yer verdi. Ardından tatlıyı iş yerinin önüne bırakıp ayrıldı.

Yaşananlardan geriye çocukların dürüstlüğü ve esnafın hoşgörüsüyle hafızalara kazınan bu sıcak anlar kaldı.Kaynak: İHA