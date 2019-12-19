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Zonguldak'ta iki kadına çarpan otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil yolun karşına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan iki kadın ile otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Burçin A. idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcan Akkurt ile Fatma Saraç’a çarptı. Kadınlar çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenirken, otomobil ise refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobilin çarptığı iki kadın vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sırasında otomobilde bulunan Murat K.’da tedbir amaçla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan iki kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI

Yaşanan trafik kazası yakındaki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil iki yayaya çarptığı, kadınların yerde sürüklendiği, otomobilin ise refüjü aşarak karşı şeride geçtiği görülüyor.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaza

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