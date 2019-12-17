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Zonguldak'ta internetten cep telefonu sipariş etti, paketten bitki çayı ve temizlik malzemesi çıktı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Zonguldak’ta televizyon reklamlarında gördüğü ve piyasa değeri yaklaşık 3 bin lira olan cep telefonunu 350 liraya 2 adet sipariş eden Metin Uzun kargoyla gelen ürünü görünce gözlerine inanamadı.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde ikamet eden Metin Uzun'un televizyon reklamlarında gördüğü ve piyasa değeri yaklaşık 3 bin lira olan cep telefonunu 350 liraya 2 adet sipariş eden 41 yaşındaki Metin Uzun kargoyu aldığında hayatının şokunu yaşadı.

Kargoyla gelen bitkisel çayı ile temizleme ürünün 30 lira değerinde öğrendi. Uzun, PTT yoluyla aldığı ürünün pazarlamasını yapan bir televizyon kanalında değeri yaklaşık 3 bin lira olan cep telefonunun tanesini 200 liradan satıldığını görüp, reklamda belirtilen irtibat telefonundan kapıda ödemeli olarak iki adet sipariş verdi. Uzun, kargo ile gelen paketi alıp 350 lira ve kargo ücreti içinde kuryeye ödedi. Ancak eve girip paketi açtığında içinden sipariş vermediği temizleme ürünleri çıkınca büyük bir şok yaşadı. Kartonun içinde bitkisel çay ile temizlik malzemesi çıkınca dolandırıldığını anladı.

"SİPARİŞ VERDİĞİM NUMARAYI ARADIĞIMDA BEKLETİYOR"

Kargoyu açtığında şoka uğradığını ifade eden Metin Uzun, “Telefonum arızalandı ve yenisi almaya düşündüm. Bu arada Televizyonlarda Türk Hava yolların kayıp eşya bürosunun elde kalan ürünlerini satışa çıkarttığını gördüm. Daha önceden bana kayıp eşya bürosundan mesaj gelmişti. Bende buna güvenerek 2 adet telefon siparişi ettim. Yetkililer 3 bin lira değerindeki bilinen marka telefonu tanesini 200 liradan göndereceklerini söylediler. Kapıya gelen kargo şirketinin personeli parasını vermeden açamazsın dediler. Parasını verdim paketi açtım ve o an dolandırıldığı anladım ve hemen tüketici haklarına gittim. Şimdi sipariş verdiğim, karşı tarafı arıyorum telefonu kimse açmıyor, sadece operatör çıkıyor ve bekletiyor" dedi.

"BU TÜR OYUNLARA GELMESİNLER"

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Uzun, "Toplam 350 lira ödedim. Ben hiçbir yerde çalışmıyorum. Bu tür ürünleri alanlarının bu oyunlara gelmesinler. Acaba benim gibi kaç kişi böyle dolandırdılar bilmiyorum. Çok üzgünüm savcılığa başvuracağım, tüketici derneklerine başvurdum ve ne gerekiyorsa yapacağım" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak cep telefonu

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
be adam hangi enayi 3 binlik telefonu 200 liraya verir öyle bişey olsa zenginlerden sana bana düşermi bide gidip şikayet etmişsin daha boynuna levha takıp gezsen yine boş
dua et hıyar çıkmamış yoksa tuzlayıp yerdin
böyle saf insalar Türkiyede hiç bitmiyor bu kadar uyarılara rağmen halen dolandırılıyorsa gözü açıklara bir şey diyemeyiz
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