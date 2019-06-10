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Zonguldak'ta kaybolup, Bartın'da bulunan köpeğin ailesiyle kavuştuğu anlar

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 10.06.2019 22:50 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 1 hafta önce kaybolan köpeğin Bartın'da sahipleri tarafından bulunması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

1 hafta önce Zonguldak'ta yaşayan bir aile tarafından sahiplenilen sokak köpeği evin önünden kayboldu.

Sosyal medya üzerinden köpeğinin kaybolduğunu duyuran aileye Bartın'dan sevindirici bir haber geldi.

Köpeğin Kemerköprü Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde yattığı haberini alan aile apar topar Bartın'a geldi. Köpeği gördüğü yeri gösteren kişi, cep telefonu ile aile ve köpeğin buluşma anını görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. 'Leo' isimli köpeğin sahiplerini gördükten sonra büyük heyecan yaşadığı dikkat çekerken, izleyenler ise duygusal anlar yaşadı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak köpek bartın

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