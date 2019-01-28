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Zonguldak'ta korkunç olay! Parçalanmış halde bulundu

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YAŞAM  | 28.01.2019 11:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde hayvanlarına bakmak için ormanlık alana giden yaşlı adamı yabani hayvanlar parçalayarak öldürdü.

Zonguldak'ta korkunç olay! Parçalanmış halde bulundu

Olay, Perşembe Beldesi’ne bağlı Koramanlar Köyünde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde ormanlık alanda bulunan hayvanlarına bakmak için köyden ayrılan Recep Karaca, (54) bir daha geri dönmedi. Yakınları Karaca’yı bulmak için ormanda arama çalışması başlattı.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Saat 23:00 sıralarında yakınları Recep Karaca’nın cansız bedenini ormanlık alanda buldu. Ailenin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından bölgeye jandarma ile birlikte olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

YIRTICI HAYVAN ISIRIKLARI...

Yapılan ilk incelemede Karaca’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yırtıcı hayvan ısırıkları tespit edildi. Recep Karaca’nın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor. (İHA)

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Zonguldak hayvan recep karaca çaycuma

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