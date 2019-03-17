Zonguldak'ta mide bulandıran olay! Engelli kadının evine zorla girip cinsel istismarda bulundular!

Olay, önceki gece Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.K. (66), M.A. (49), E.C.(51) ve A.T (49), zorla evine girdikleri engelli N.K.'yı darp etti. N.K.ya cinsel istismarda da bulunan 4 kişi, daha sonra kaçtı. Bağırarak yardım istemesi üzerine mahallelinin yardımına koştuğu N.K., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaydan sonra yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden N.K., M.A. ve E.C. tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)
Ve Türkiye'nin en önemli yeri açılıyor!
Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı
'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum