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Zonguldak'ta mide bulandıran olay! Engelli kadının evine zorla girip cinsel istismarda bulundular!

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GÜNDEM  | 17.03.2019 04:41 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, engelli kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak'ta mide bulandıran olay! Engelli kadının evine zorla girip cinsel istismarda bulundular!

Olay, önceki gece Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.K. (66), M.A. (49), E.C.(51) ve A.T (49), zorla evine girdikleri engelli N.K.'yı darp etti. N.K.ya cinsel istismarda da bulunan 4 kişi, daha sonra kaçtı. Bağırarak yardım istemesi üzerine mahallelinin yardımına koştuğu N.K., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden N.K., M.A. ve E.C. tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Zonguldak Ereğli cinsel istismar engelli kadın

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