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Öldü sanılan köpeğin uyuduğu anlaşıldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 14.08.2019 16:02 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta sokak ortasında öldüğü sanılan köpeğin uyuduğu anlaşıldı.

Öldü sanılan köpeğin uyuduğu anlaşıldı

Zonguldak merkezde ilginç bir olay yaşandı. Sokak ortasında sırt üstü ve ölü gibi yatan köpeği gören vatandaşlar şaşkınlık içerisine girdi. Bazı vatandaşlar köpeğin yanına giderek nefes alıp almadığını kontrol etti.

TELEFONLARINA SARILDILAR

Ardından köpeğin ölmediğini uyuduğu anlayan vatandaşlar, telefonlarına sarılarak o anları kameraya çekti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak köpek

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