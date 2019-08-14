Öldü sanılan köpeğin uyuduğu anlaşıldı

Zonguldak merkezde ilginç bir olay yaşandı. Sokak ortasında sırt üstü ve ölü gibi yatan köpeği gören vatandaşlar şaşkınlık içerisine girdi. Bazı vatandaşlar köpeğin yanına giderek nefes alıp almadığını kontrol etti.
TELEFONLARINA SARILDILAR
Ardından köpeğin ölmediğini uyuduğu anlayan vatandaşlar, telefonlarına sarılarak o anları kameraya çekti.
Kaynak: İHA
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