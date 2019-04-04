Zonguldak'ta ucuz ekmek kavgası kamerada

Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde araçlara ekmek yükleyen fırın sahibi Bayram Tetik (43), yaklaşık 50 metre uzaklıktaki rakip fırın sahipleri Y.S., A.S. ve M.S. ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sırasında M.S. rakip fırıncı Bayram Tetik’e yumruk atarak burnunu kırdı. Kavagayı araya giren diğer esnaflar ayırırken yaralanan fırıncı Bayram Tetik önce jandarma karakoluna gidip şikayetçi oldu ardından da hastaneye götürüldü.

Burnunda kırık ve alnında da şişlik meydana gelen Tetik, rakip fırıncıların kendisini ekmeği 250 gram ekmeği 1 TL’den sattığı için dövdüğünü söyledi. Tetik konuşmasında “Ormanlı Beldesi’nde esnafım, ekmekçilik yapıyorum. Bu sabah 3 kişi tarafından saldırıya uğradım. Bana saldıranlarda rakip fırıncılar. ‘Ekmeği 1 TL’den satamazsın’ dediler bende enflasyonla mücadeleden dolayı 1 TL’den sattığımı açıkladım. 3 kişi saldırdı. Olay sabah 07.15 sıralarında oldu. Ben arabamı dolduruyordum, o arada geldiler paldür küldür saldırıya uğradık. Birisi hakaret ve küfür etti, diğeri itekledi, üçüncüsü de yumruk salladı. Olay yaklaşık yarım saat sürdü ve bizi ayırdılar. Bende ilk önce karakola gittim, ordanda hastaneye gittim. Hastaneden raporumu aldım. Burnumda kırık ve alnımda şişkinlik var. Bu olay nedeniyle bu günkü servislerimi yapamadığımdan sıkıntı yaşadım” dedi. Enflasyonla mücadele kapsamında ekmeği 1 TL’den satmaya devam edeceğini belirten fırıncı Bayram Tetik, kendisine saldıranlardan davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.