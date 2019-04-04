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Zonguldak'ta ucuz ekmek kavgası kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2019 18:01 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ekmek fiyatı nedeniyle oluşan rekabette iki fırın sahipleri birbirine girdi. Kavgada ekmeği ucuz satan fırıncının burnu kırıldı. Yaşanan kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde araçlara ekmek yükleyen fırın sahibi Bayram Tetik (43), yaklaşık 50 metre uzaklıktaki rakip fırın sahipleri Y.S., A.S. ve M.S. ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sırasında M.S. rakip fırıncı Bayram Tetik’e yumruk atarak burnunu kırdı. Kavagayı araya giren diğer esnaflar ayırırken yaralanan fırıncı Bayram Tetik önce jandarma karakoluna gidip şikayetçi oldu ardından da hastaneye götürüldü.

Burnunda kırık ve alnında da şişlik meydana gelen Tetik, rakip fırıncıların kendisini ekmeği 250 gram ekmeği 1 TL’den sattığı için dövdüğünü söyledi. Tetik konuşmasında “Ormanlı Beldesi’nde esnafım, ekmekçilik yapıyorum. Bu sabah 3 kişi tarafından saldırıya uğradım. Bana saldıranlarda rakip fırıncılar. ‘Ekmeği 1 TL’den satamazsın’ dediler bende enflasyonla mücadeleden dolayı 1 TL’den sattığımı açıkladım. 3 kişi saldırdı. Olay sabah 07.15 sıralarında oldu. Ben arabamı dolduruyordum, o arada geldiler paldür küldür saldırıya uğradık. Birisi hakaret ve küfür etti, diğeri itekledi, üçüncüsü de yumruk salladı. Olay yaklaşık yarım saat sürdü ve bizi ayırdılar. Bende ilk önce karakola gittim, ordanda hastaneye gittim. Hastaneden raporumu aldım. Burnumda kırık ve alnımda şişkinlik var. Bu olay nedeniyle bu günkü servislerimi yapamadığımdan sıkıntı yaşadım” dedi. Enflasyonla mücadele kapsamında ekmeği 1 TL’den satmaya devam edeceğini belirten fırıncı Bayram Tetik, kendisine saldıranlardan davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Kavgaya karışan fırın sahiplerinden Y.S. ise Kdz. Ereğli ilçe merkezinden 75-80 kuruştan Ormanlı’ya getirilen ekmeğin 1 TL’ye satıldığını ve kendilerinin iflas etme noktasına geldiğini ifade etti. Kendilerini bu konuda defalarca uyardıklarını ve herkesin 250 gram ekmeği 1,5 TL’den satmasını istediğini dile getiren Y.S. “Kdz. Ereğli ve beldemizde 250 gram ekmek 1,5 TL’den satılıyor. Kdz. Ereğli’den bir fırıncı ekmeği buraya 650-700 kuruştan getiriyor. Burada 4 fırıncı kapatmak üzere, sizde ekmeği 1,5 TL’den satın dedim. Ereğli’den gelen fırıncıya bizi iflas etme noktasına getirdiğini ve buraya gelip ekmek veremeyeceğini söyledim. O sırada Bayram’da geldi bize hakaret edip ‘Siz kabadayı mısınız?’ derken tartışma çıktı. Çocuklarda olaya müdahale etmişler, bir gürültü koptu o kadar” diye konuştu.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların önce tartıştığı ardından da bir kişinin Bayram Tetik’e yumruk attığı görülüyor.
Taraflar birbirinden davacı ve şikayetçi olurken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak ekmek

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