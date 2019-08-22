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Zonguldak'ta yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.08.2019 20:10 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bahçede çamaşır asarken yaşlı kadını yılan soktu. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tedavi altına alınırken yılan yakalanıp öldürüldü.

Zonguldak'ta yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu

İddiaya göre, Ormanlı köyünde 85 yaşındaki Emine Teke evinin önündeki bahçeye çamaşır asmaya çalışırken kendisini yılan soktu. Durumu fark etmesi üzerine yaşlı kadın çığlık atarak yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaşlı kadına ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastanede tedavi altına alınan kadının zehirlenip zehirlenmediği yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.

YILANI ÖLDÜRDÜLER

Yaşlı kadının yakınları ise yılanı yakalayıp öldürdü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yılan Zonguldak

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neden öldürüyorsunuz ?
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