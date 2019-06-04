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Zonguldak'ta yine aynı manzara! 'Silah sıkma geleneği' bu yıl da devam etti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Ramazan Bayramı sabahı 'silah sıkma geleneği' nedeniyle bu yıl da şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Bayram sabahlarını silah seslerine boğan magandalar nedeniyle 2015 yılında bir kişi vurularak ölmüştü

Kent merkezinde bayramlarda gelenek haline gelen silah sıkma nedeniyle arife akşamı ve bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti.

Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Önceki yıllarda silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokmaktan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulanmasına rağmen gelenek bu yıl da devam etti.

2015 yılında Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bayram silah Zonguldak

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