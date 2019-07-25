Zonguldak'taki Alaplı Çayı'nda ilk! Yunus balığı şaşkınlığı

Karadeniz’de balık sürülerini takip eden 2 yunus balığı Alaplı çayının içinde görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeden suya daldı çıktı.
Alaplı çayında yunus balığı olduğunu duyan bazı vatandaşlar fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla bir batıp bir çıkan yunusları görüntülemeye çalıştı.
Yunusların Alaplı Çayı’na denizde takip ettikleri balık sürüsünün peşinden girmiş oldukları sanılıyor.
Bir süre yunus balıkları çayda yüzdükten sonra gözlerden kayboldular. (İHA)
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