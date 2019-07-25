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Zonguldak'taki Alaplı Çayı'nda ilk! Yunus balığı şaşkınlığı

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YAŞAM  | 25.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ırmağa giren 3 metre boyundaki yunus için herkesin ilgi odağı oldu.

Zonguldak'taki Alaplı Çayı'nda ilk! Yunus balığı şaşkınlığı

Karadeniz’de balık sürülerini takip eden 2 yunus balığı Alaplı çayının içinde görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeden suya daldı çıktı.

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Alaplı çayında yunus balığı olduğunu duyan bazı vatandaşlar fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla bir batıp bir çıkan yunusları görüntülemeye çalıştı.

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Yunusların Alaplı Çayı’na denizde takip ettikleri balık sürüsünün peşinden girmiş oldukları sanılıyor.

Bir süre yunus balıkları çayda yüzdükten sonra gözlerden kayboldular. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yunus balığı alaplı çayı Zonguldak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yunus balığı ne yaw... yarasalara da kuş mu diyeceğiz.. bunu yoldan geçen vatandaş yapsa umurumda olmaz da gazeteci böyle yaparsa vay halimize..
Ya ne alaka bu çaya ve hatta gülüç ırmağına herzaman yunus giriyor,hatta su samuru bile giriyor,bir bakıyorum haberlerde bu bölgede su samuru olmaz diyorlar bir bakıyorum nesli tükendi diyorlar,yok öyle bişey. Denizlerin kesiştiği Çay suyu ve ırmak suyu tuzlu dur,su seviyesi yağışlarla birlikte yükseldiğinde yunus yada su samuru bolca kefal avlar bu sularda.Gayet sıradan bir olay bu.
Yunus Balık Değildir !! Memeli
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