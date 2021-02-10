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Zonguldak'ta "kaz dövüşü" operasyonunda 21 kişiye 45 bin lira ceza

10.02.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta "kaz dövüşü" operasyonunda 21 kişiye 45 bin lira ceza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaz dövüştürmek için toplanan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 21 kişiye toplam 45 bin 444 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmacı köyünde boş bir alanda toplanan 21 kişinin kaz dövüşü yaptırdığını tespit etti.

Kaz sahipleri C.G, H.A, H.B, H.A. ve H.Y'ye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 36 bin 477 lira idari ceza verildi. Kaz sahiplerinin de aralarında bulunduğu 21 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 8 bin 967 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen 14 kazın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Zonguldak'ta

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