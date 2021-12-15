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Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

15.12.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Rüzgarın, kentte gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan, vatandaşların uğrak yeri olan liman arkasındaki mevkide dalgalar nedeniyle sakin gün yaşandı.

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