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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

12.03.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ile ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstleri ve ikametlerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 2 bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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