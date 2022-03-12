Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ile ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üstleri ve ikametlerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 2 bıçak ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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