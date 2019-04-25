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Zoo Tycoon'un ruhani devamı Planet Zoo duyuruldu!

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TEKNOLOJİ  | 25.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Frontier Developments, Zoo Tycoon'un ruhani devamı olarak lanse edilen Planet Zoo oyununu duyurdu.

Zoo Tycoon'un ruhani devamı Planet Zoo duyuruldu!

Adından da anlaşılabileceği gibi, bir hayvanat bahçesi kurup onu idare etmeye çalışacağız Planet Zoo'da. Sonbahar aylarında PC için çıkış yapacağı açıklanan oyunun duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Planet Zoo bilgisayar oyun
 

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