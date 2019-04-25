Zoo Tycoon'un ruhani devamı Planet Zoo duyuruldu!

Adından da anlaşılabileceği gibi, bir hayvanat bahçesi kurup onu idare etmeye çalışacağız Planet Zoo'da. Sonbahar aylarında PC için çıkış yapacağı açıklanan oyunun duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.
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