Zor durumlarda hayatınızı kurtarabilecek 9 kişisel baskı noktası! Bu konulara panik anında baskı uygulayın, sonuç şaşırtacak

Hiçbirimizin Turuvalı Aşil kadar dayanaklı ve güçlü olduğunu düşünmüyoruz. Efsaneye göre, Yunan mitolojisinin en ünlü isimlerinden biri olan Akhilleus (Aşil), Thetis’in oğludur. Thetis ise deniz tanrıçasıdır. Babası ise Peleus’dur ve Soyu Zeus’a dayanır. Babasının soyu Zeus’a dayansa da bir Tanrı değil ölümlüdür. Bunun nedeni ise yine Zeus’un kadın düşkünlüğüne bağlanabilir. Zeus Akhilleus’un annesi Thetis’i görüp çok beğenir. Thetis, oğlu Akhilleus’u her türlü tehlikeden korumak için onu Styks ırmağına batırıp çıkartır. Bunu yapmasındaki amaç suyun büyüsünü kullanarak kullanarak oğlunu her türlü dış etkenden ve silahtan korumaktır. Ancak topuğundan tuttuğu için bir tek orası darbeye savunmasız hale gelir. Aşil’in en zayıf noktasının topuğu olduğunu öğrendikten sonra biz sıradan insanların zayıf noktalarına doğru yol alabiliriz. Sizler için insan bedeninde bulunan zayıf noktaları araştırdık. Eğer dövüş sanatlarından biriyle uğraşmıyorsanız bu noktalar size ilaç gibi gelecek.
Bu sinir , kasık ile diz arasında uyluğun iç orta hattında bulunur. Şiddetli bir diz darbesi şiddetli ağrıya, şoka, baş dönmesine ve ayağın geçici hareketsizliğine neden olur.
Çeneye elinizin tersiyle vurmak karşı tarafı etkisiz hale getiren güçlü bir silahtır. Bu sert darbe hatta bilinç kaybına dahi neden olabilir. Böyle bir vuruşla, kafa o kadar keskin döner ki beyin tam anlamıyla sallanır.
Bisepslere bir darbe şiddetli ağrıya ve kolda geçici felce neden olur. Bazen parmaklarda istemsiz bir gevşeme olur ve bu da saldırganın tutuşunu gevşetebilir.
Bu bölgeye şiddetli bir darbe, yoğun ağrıya ve elde uyuşma hissine neden olur. Hemen altına uygulanan güçlü bir sert darbe aslında köprücük kemiğini kırabilir. Kırık bir klavikulanın tipik bir yan etkisi, brakiyal pleksusun sinirlerinin yırtılmasıdır. Bu darbe felce , şoka ve mide bulantısına yol açar .
Bu bölgede çok fazla sinir vardır. Onun üstünde cinsel organları ve mesaneyi bulunur. Bu bölgeye hafif bir darbe çok şiddetli bir tepkiye neden olacaktır. Sert bir darbe mesaneyi kırabilir ve şoka neden olabilir .
Gözlere hafifçe bastırmak yeterlidir , bu da çok fazla gözyaşı ile sonuçlanır. Ardından saldırgan tekrar görene kadar kaçma şansınız olur. Bu tekniği yalnızca son çare olarak kullanın.
Eller çok sayıda sinir ucuyla doludur. Rakibinizin parmakları arasındaki alana güçlü bir şekilde bastırırsanız , büyük olasılıkla soğukkanlılığını kaybedecek ve tutuşunu zayıflatacaktır.
Tibiala sert bir darbe onu kırabilir . Böyle bir darbenin sonucu olarak, mide bulantısına ve uzuvlara basamamaya neden olan ağrı hissedilecektir. Kırık çok şiddetli ise, kemik kıymıkları kan damarlarını yırtabilir Şok, mide bulantısı ve tam hareketsizlik neredeyse kaçınılmazdır.
Kulak memesinin arkasındaki çukura veya mastoid çıkıntının biraz daha yükseğine bastırın.
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