Zor durumlarda hayatınızı kurtarabilecek 9 kişisel baskı noktası! Bu konulara panik anında baskı uygulayın, sonuç şaşırtacak

Bu sinir , kasık ile diz arasında uyluğun iç orta hattında bulunur. Şiddetli bir diz darbesi şiddetli ağrıya, şoka, baş dönmesine ve ayağın geçici hareketsizliğine neden olur.

Hiçbirimizin Turuvalı Aşil kadar dayanaklı ve güçlü olduğunu düşünmüyoruz. Efsaneye göre, Yunan mitolojisinin en ünlü isimlerinden biri olan Akhilleus (Aşil), Thetis’in oğludur. Thetis ise deniz tanrıçasıdır. Babası ise Peleus’dur ve Soyu Zeus’a dayanır. Babasının soyu Zeus’a dayansa da bir Tanrı değil ölümlüdür. Bunun nedeni ise yine Zeus’un kadın düşkünlüğüne bağlanabilir. Zeus Akhilleus’un annesi Thetis’i görüp çok beğenir. Thetis, oğlu Akhilleus’u her türlü tehlikeden korumak için onu Styks ırmağına batırıp çıkartır. Bunu yapmasındaki amaç suyun büyüsünü kullanarak kullanarak oğlunu her türlü dış etkenden ve silahtan korumaktır. Ancak topuğundan tuttuğu için bir tek orası darbeye savunmasız hale gelir. Aşil’in en zayıf noktasının topuğu olduğunu öğrendikten sonra biz sıradan insanların zayıf noktalarına doğru yol alabiliriz. Sizler için insan bedeninde bulunan zayıf noktaları araştırdık. Eğer dövüş sanatlarından biriyle uğraşmıyorsanız bu noktalar size ilaç gibi gelecek.

ÇENE

Çeneye elinizin tersiyle vurmak karşı tarafı etkisiz hale getiren güçlü bir silahtır. Bu sert darbe hatta bilinç kaybına dahi neden olabilir. Böyle bir vuruşla, kafa o kadar keskin döner ki beyin tam anlamıyla sallanır.

PAZI

Bisepslere bir darbe şiddetli ağrıya ve kolda geçici felce neden olur. Bazen parmaklarda istemsiz bir gevşeme olur ve bu da saldırganın tutuşunu gevşetebilir.

BRAKIYAL PLEKSUS

Bu bölgeye şiddetli bir darbe, yoğun ağrıya ve elde uyuşma hissine neden olur. Hemen altına uygulanan güçlü bir sert darbe aslında köprücük kemiğini kırabilir. Kırık bir klavikulanın tipik bir yan etkisi, brakiyal pleksusun sinirlerinin yırtılmasıdır. Bu darbe felce , şoka ve mide bulantısına yol açar .

KASIK

Bu bölgede çok fazla sinir vardır. Onun üstünde cinsel organları ve mesaneyi bulunur. Bu bölgeye hafif bir darbe çok şiddetli bir tepkiye neden olacaktır. Sert bir darbe mesaneyi kırabilir ve şoka neden olabilir .

GÖZLER

Gözlere hafifçe bastırmak yeterlidir , bu da çok fazla gözyaşı ile sonuçlanır. Ardından saldırgan tekrar görene kadar kaçma şansınız olur. Bu tekniği yalnızca son çare olarak kullanın.