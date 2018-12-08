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Zorbalık yapan kızına ceza veren baba, kızını bu gibi soğukta yürüttü

Burak Erdemir Burak Erdemir
İLGİNÇ HABERLER  | 08.12.2018 09:16 | Son Güncelleme

ABD'nin Ohio eyaletinde bir arkadaşını tehdit ettiği için 3 gün okul servisine binmeme cezası alan 10 yaşındaki çocuğa, babası 8 km yürüme cezası verdi.

ABD'nin Ohio eyaletinde bir arkadaşını tehdit ettiği gerekçesiyle 3 gün okul servisine binmeme cezası alan 10 yaşındaki çocuğa bir ceza da babasından geldi. Matt Cox isimli baba, çocuğunun zorbalık nedeniyle ikinci defa okul servisinden ceza almasının ardından, onu 2 derecede yaklaşık 8 kilometre yürüttü. “Zorbalık kabul edilemez, özellikle benim ailem için” diyen baba, 10 yaşındaki kızını buz gibi havada okula kadar tam 8 kilometre yürüttü.

NEDENİNİ AÇIKLADI

O anları kaydeden baba, “Kızım okul otobüsünden başka bir öğrenciye zorbalık yaptığı için atıldı." diyerek sözlerine devam etti: "Önce şunu söyleyeyim, zorbalık kabul edilemez. Özellikle de benim evimde. Kızım Cuma günü servisten atıldığına dair yazıyı bana getirip 'Baba önümüzdeki hafta beni okula sen götürmek zorunda kalacaksın' dedi. Gördüğünüz gibi, bu sabah dersini alıyor.

"ZORBALIĞIN KABUL EDİLEMEZ BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAYIN"

Birçok çocuk ailelerinin onlar için yaptıklarını bir ayrıcalık değil, bir hak olarak görüyor. Ebeveynlerinin kendilerini arabayla okula bırakmaları ya da okul servisine binmeleri gibi. Bunların hepsi ayrıcalık ve öyle kabul edilmeli. Hava iki derece ve benim güzel kızım bugün okula 8 kilometre yürümek zorunda. Biliyorum birçok ebeveyn beni onaylamayacak. Ama kızıma bir ders vermek ve onu zorbalıktan vazgeçirmek için doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum. Çocuklar, bunu izliyorsanız lütfen zorbalığın kabul edilemez bir şey olduğunu anlayın."

Cox'un kızına neden böyle bir ceza verdiğini açıkladığı video Facebook'ta 15 milyon kez izlendi. Videoya yapılan yorumlarda bazıları cezayı onaylarken, bazıları da babanın aşırıya kaçtığını belirtti.

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