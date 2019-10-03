Zuckerberg Facebook’u bölmek isteyenlerle savaşacak

Ses kaydında “Hükumete karşı büyük bir yasal savaş başlatmak istemiyorum ama günün sonunda varoluşumuza tehdit oluşturan bir hareket varsa hesabımızı kitabımızı yapar ve savaş açarız,” ifadelerini kullanan Zuckerberg’ün bu konuda kararlı olduğu da anlaşılıyor.

Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalı hakkında neden İngilitere’deki sorguya gitmediğini ses kaydında açıklıyor. “ABD’de ve Avrupa’da gerekli sorgulara katıldım, her ülkede tek tek sorguya katılamam,” diyen Zuckerberg’ün İngiltere’ye gitmekten çekindiği anlaşılıyor.

Zuckerberg ayrıca ses kaydında Libra’nın bu yılın sonunda kullanıma girmesini umduğunu da açıklıyor. Ses kaydının ne zaman ve nerede alındığı bilinmiyor ancak Facebook’un patronunun en kritik meseleler hakkındaki görüşlerini çekinmeden açıkladığı bir ortam olduğu dikkat çekiyor.

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