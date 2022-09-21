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Zuhal Olcay'dan ihanet açıklaması! Haluk Bilginer Aşkın Nur Yengi ile aldatmıştı

21.09.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Olcay 2004 yılında Haluk Bilginer'den boşanmıştı. Boşanmasının nedeni ise Haluk Bilginer'in o dönem Aşkın Nur Yengi ile adının aşk dedikodularına karışmış olmasaydı. Ünlü isim yıllar sonra ayrılığın ardından yaşadıklarını anlattı.

Zuhal Olcay'dan ihanet açıklaması! Haluk Bilginer Aşkın Nur Yengi ile aldatmıştı

Zuhal Olcay, 1992’de nikah masasına oturduğu Haluk Bilginer’in adı Aşkın Nur Yengi ile aşk dedikodusuna karışınca 2004’te boşanmıştı. İST dergiye röportaj veren Zuhal Olcay, "O aldatılma duygusu kolay değil. İnsan çok ağlıyor, üzülüyor."

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"AŞKTAN BESLENMEYE DEVAM"

"Güçlü durmak isterken de hırpalanıyorsun. Bundan sonra sadece sakin ve huzurlu bir hayat istiyorum. Ama her türlü şeye kapım sonuna kadar açık. Aşktan beslenmeye devam" dedi.

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Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi 2006’da evlenmişti.
Zuhal Olcay bir süredir ünlü besteci Mazlum Çimen'le birlikte.

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Zuhal Olcay
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