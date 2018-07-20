MAGAZİN

Zuhal Topal'ın yeni programı belli oldu! Gelinlerle kayınvalideleri yarıştıracak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 20:17 | Son Güncelleme

İzdivaç programlarının sevilen ismi oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, farklı bir projeyle ekranlara dönüyor.

Zuhal Topal'ın yeni programı belli oldu! Gelinlerle kayınvalideleri yarıştıracak!

Bir çok ülkede yayınlanan, dünyaca ünlü format şirketi Global Agency’ye ait 'Momsters' isimli yarışma formatı, Zuhal Topal’ın sunumuyla çok yakında ekranda olacak.

GELİN VE KAYINVALİDELER BİR ARADA!
Yeni sezonda hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak yemek yarışmasında, gelin ve kayınvalideler bir araya gelecek.

Zuhal Topal, programla ilgili, “Eski geleneklerimizi, göreneklerimizi barındıran, kayınvalideler ve gelinler arasındaki ilişkileri ele alan, hem yarışma hem yemeği, sohbeti ve dedikoduyu barındıran sürpriz bir program geliyor" dedi.

'HAFTAYA ÇEKİMLER BAŞLIYOR'
Uzun bir aradan sonra FOX ekranlarına döneceği için sabırsızlandığını belirten Zuhal Topal, “Haftaya çekimlerimiz başlıyor. İnşallah kısa süre sonra da ekranda buluşacağız” dedi.

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