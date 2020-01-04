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  4. Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 15 bin TL'yi kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada 3 Ocak Cuma sonuçları

Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 15 bin TL'yi kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada 3 Ocak Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 00:25 | Son Güncelleme

Fox TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 2020'nin ilk kazananı belli oldu. Zuhal Topal'la Sofrada 30 Aralık - 3 Ocak haftasında kazanan isim açıklandı. Gelin ve kayınvalideleri yarıştıran programda, bir hafta boyunca hünerlerini sonuna kadar sergileyen yarışmacılardan kimin birinci olduğu, akşamın sonunda belli oldu. Kazanan isim ise 15 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta kim birinci oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 15 bin TL'yi kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada 3 Ocak Cuma sonuçları

Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın sunduğu, Fox TV'de hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada'nın 3 Ocak Cuma günkü bölümünde final heyecanı yaşandı. Zuhal Topal'la Sofrada 30 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen program süresince gelinler yemek yapıtı, kayınvalideler puan verdi. Son noktayı ise Zuhal Topal koydu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'YI KİM KAZANDI?

Gelin ve kayınvalideleri buluşturan programda haftayı birinci tamamlayan isim açıklandı.

Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta; toplamda 40 puan alan Emine Hanım birinci oldu. Emine Hanım 15 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi oldu.

zuhal

Tuğba Hanım da 39 puanda kaldı ve ikincilikle yetindi. 33 puan toplayan Kevser Hanım üçüncü olurken, 18 puan alan Gülzade Hanım dördüncü oldu. Toplamda en az puanı ise 17 puan toplayan Fatma Hanım aldı ve beşinci sırada yer aldı.


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