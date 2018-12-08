Zuhal Topal'la Sofrada'da bir ilk! Gözyaşları sel oldu

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Toplal'la Sofrada'da 15. haftanın final günü tamamlandı. Birbirinden maharetli gelinler, en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunarak hafta başından beri 10 bin liralık ödül için ter döktüler. 7 Aralık Cuma günü ekrana gelen bölümde de kaynanaların ve Zuhal Topal'ın puanlamasının ardından büyük ödülün sahibi belli oldu. Ama bu hafta yarışma tarihinde de bir ilk yaşandı.

Haftanın final gününde Nurten Hanımın gelini Demet yarıştı. 31 yaşındaki Demet'in yemekleri kaynanalar tarafından beğenilse de Tülay Hanımın olumlu yorumlarını puanına yansıtmaması gergin anlara neden oldu.

2 puan veren Tülay Hanıma Demet ve Zuhal Topal itiraz etti.Topal, “Ama aşk olsun herkesin yemekleri mi 2’lik. Doğru değil. Biz onun puan verme anlayışını kavrayamadık” diyerek duruma tepki gösterdi. Fakat asıl bomba diğer kaynanaların verdiği puanlardı.

YARIŞMA TARİHİNİN EN YÜKSEK PUANI

Demet'e Şaduman Hanım 10, Latife Hanım ise 8 puan verdi. Yarışma tarihinde aynı sofrada hem 8 hem de 10 puanlar ilk kez gösterildi. Demet gelen yüksek puanlar karşısında gözyaşları dökerken 10 puan veren Şaduman hanım da duygusal anlar yaşadı. Tüm puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlara göre Demet, 31 puanla yarışma tarihinin en yüksek puanını alarak birinci oldu. Haftanın en düşük puanını ise salı günü yarışan Leman Hanım (18) aldı. Öte yandan Çiğdem ve Aslı Hanımlar 22, Esen Hanım ise 21 puanla haftayı kapattılar.