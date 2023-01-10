Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayva Tatlısı tarifi! Ayva Tatlısı nasıl yapılır? İşte malzemeler...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün Ayva Tatlısı yapılıyor. Hafta içi her gün saat 16.00'da başlayan yarışmada yapılan yemekler kullanıcılar tarafından sıkça araştırılıyor. Bugün yapılacak olan Ayva Tatlısı tarifi merak edildi. Daha çok reçeli ile bildiğimiz ve sevdiğimiz ayvanın tatlısı da bir o kadar lezzetli. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayva Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte detaylar...
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