Bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın üçüncü yarışması yeteneklerini sergiliyor. Her bölümü ilgi ile izlenen yemek programında bugün Rus Mutfağı'na ait Blinçik yemeği yapılıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Blinçik nasıl yapılır? İşte Blinçik tarifi ve malzemeleri...
Rus Mutfağı kökenli fakat Azerbaycan'da da oldukça yaygın olarak yapılan Blinçik yemeğinin tarifi merak edildi. Biz de sofralarınıza değişik bir tat olarak ekleyebileceğiniz Blinçik yemeğinin tarifini sizler için hazırladık. İşte malzemeler...