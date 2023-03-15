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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Blinçik nasıl yapılır? İşte Blinçik tarifi ve malzemeleri

15.03.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu hafta yeni bölümlere başladı. TV8'de yayınlanan yemek programı büyük bir ilgi görüyor. Bugün programda Rus Mutfağı'na ait bir yemek olan Blinçik yapılıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Blinçik nasıl yapılır? İşte Blinçik tarifi ve malzemeleri...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Blinçik nasıl yapılır? İşte Blinçik tarifi ve malzemeleri
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 249kal

Bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın üçüncü yarışması yeteneklerini sergiliyor. Her bölümü ilgi ile izlenen yemek programında bugün Rus Mutfağı'na ait Blinçik yemeği yapılıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Blinçik nasıl yapılır? İşte Blinçik tarifi ve malzemeleri...

BLİNÇİK NASIL YAPILIR?

Rus Mutfağı kökenli fakat Azerbaycan'da da oldukça yaygın olarak yapılan Blinçik yemeğinin tarifi merak edildi. Biz de sofralarınıza değişik bir tat olarak ekleyebileceğiniz Blinçik yemeğinin tarifini sizler için hazırladık. İşte malzemeler...

MALZEMELER

  • Krep hamuru için:
  • 2 su bardağı süt
  • 2 su bardağı un
  • Yarım su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yumurta
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • İç harcı için
  • 500 gram kıyma
  • 2 adet soğan
  • Tuz, karabiber

TARİF

  • Merhaba azerbaycan mutfağından blincik tarifini sizlerle paylaşıyorum ara sıcak olarak geçiyor.
  • Krep hamuru için malzemeleri bir kaba alıp mikserle çırpıyoruz pürüzsüz bir hamur olacak.
  • Daha sonra krep tavamızı yağlıyoruz ve krepleri kızarmayacak fazla pişmeyecek şekilde çevirip alıyoruz ocaktan.
  • İç harcı için bir tavaya çok az sıvı yağ alıp kıyma ve soğanları ekliyoruz çok fazla kavrulmayacak sadece yumuşayacak şekilde pişiriyoruz ve daha sonra çok az su ekleyip kapağını kapatıyoruz.
  • Suyu çekildikten sonra da bir iki çevirip tuzunu karabiberini ekleyip karıştırıyoruz.
  • Altını ve hazırladığımız kreplerin içerisine kıymalı harçtan koyup sarıyoruz.
  • Tavaya sıvı yağ alıp kıymalı harçla sardığımız krepleri kızartıyoruz. Afiyet olsun.


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