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Zuhal Topal'la Yemekteyiz çıtır mantı tarifi! Kaşık kaşık yenecek çıtır mantı nasıl yapılır?

30.11.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Çarşamba günü mantının en lezzetli hali çıtır mantı hazırlanıyor. Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği çıtır mantı izleyenlerin karnını acıktırdı. İzleyiciler 'Çıtır mantı nasıl yapılır? ' araştırmaları yapıyor. İşte enfes çıtır mantı tarifi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz çıtır mantı tarifi! Kaşık kaşık yenecek çıtır mantı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 682kal

Mantı akşam yemeklerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Minik minik yapılan mantıların lezzetine lezzet katmak istiyorsanız haşlama yerine kızartmayı deneyin. Çıtır mantısı kokusu, sesi ve tadıyla yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor.

MALZEMELER

  • Hamur için:
  • 3-4 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • İç harcı için:
  • 300 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 5-6 dal maydanoz
  • Kızartmak için:
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • Sosu için:
  • 1 çorba kasesi süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı pul biber

TARİF

  • Hamuru için:
  • Yumurta,su ve tuzu karıştırın ve azar azar unu ekleyin.
  • Hamur toparlanınca 10 dakika kadar dinlendirin.
  • İç harcı için:
  • Bir kaba kıymayı alın. İçine soğanı rendeleyin,maydonozu ince ince kıyın.
  • Baharatını ekleyerek güzelce yoğurun.
  • Birleştirme ve pişirme aşaması:
  • Hamuru 4 eşit parçaya bölün.
  • İlk bezeyi unlanmış tezgaha alarak açmaya başlayın. İnce bir hamur olmalı.
  • Görseldeki gibi enine boyuna şeritler keserek kare eş parçalara bölün. Her bir parçaya harcınızdan bir miktar koyun.
  • Dört ucunu bir araya getirerek mantı şeklini verin. Sırasıyla diğer bezeleri de aynı şekilde açın. Hepsine harç koyarak kapatın.
  • Yağınızı tavaya alarak kızmasını bekleyin. Yeterli ısıya geldiğinde mantılarınızı içine alarak önlü arkalı kızartın.
  • Kevgir yardımıyla fazla yağını süzdürerek tavanın içinden kızaran mantılarınızı alın.
  • Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin ve bir yemek kaşığı salçayı içine alarak kavurun. Biraz sulandırın, topaklanma olmaması için karıştırın.
  • Mantınızın üstüne önce sarımsaklı yoğurt ardından salçalı sondan gezdirerek servis yapın.

AFİYET OLSUN!


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