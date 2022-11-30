Zuhal Topal'la Yemekteyiz çıtır mantı tarifi! Kaşık kaşık yenecek çıtır mantı nasıl yapılır?

Mantı akşam yemeklerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Minik minik yapılan mantıların lezzetine lezzet katmak istiyorsanız haşlama yerine kızartmayı deneyin. Çıtır mantısı kokusu, sesi ve tadıyla yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor.

MALZEMELER Hamur için:

3-4 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

5-6 dal maydanoz

Kızartmak için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

Sosu için:

1 çorba kasesi süzme yoğurt

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

TARİF Hamuru için:

Yumurta,su ve tuzu karıştırın ve azar azar unu ekleyin.

Hamur toparlanınca 10 dakika kadar dinlendirin.

İç harcı için:

Bir kaba kıymayı alın. İçine soğanı rendeleyin,maydonozu ince ince kıyın.

Baharatını ekleyerek güzelce yoğurun.

Birleştirme ve pişirme aşaması:

Hamuru 4 eşit parçaya bölün.

İlk bezeyi unlanmış tezgaha alarak açmaya başlayın. İnce bir hamur olmalı.

Görseldeki gibi enine boyuna şeritler keserek kare eş parçalara bölün. Her bir parçaya harcınızdan bir miktar koyun.

Dört ucunu bir araya getirerek mantı şeklini verin. Sırasıyla diğer bezeleri de aynı şekilde açın. Hepsine harç koyarak kapatın.

Yağınızı tavaya alarak kızmasını bekleyin. Yeterli ısıya geldiğinde mantılarınızı içine alarak önlü arkalı kızartın.

Kevgir yardımıyla fazla yağını süzdürerek tavanın içinden kızaran mantılarınızı alın.

Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin ve bir yemek kaşığı salçayı içine alarak kavurun. Biraz sulandırın, topaklanma olmaması için karıştırın.

Mantınızın üstüne önce sarımsaklı yoğurt ardından salçalı sondan gezdirerek servis yapın.

AFİYET OLSUN!



