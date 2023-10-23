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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatemeh kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fatemeh Behnaz Asghari'nin Instagram hesabı

23.10.2023 14:12 | Son Güncelleme:
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri de Fatemeh ah Behnaz Asghari oldu. Gündüz kuşağının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her hafta kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. En güzel yemeği yapıp en yüksek puanı almak için mücadele eden yarışmacılar 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olabilmek için hünerlerini sergiliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatemeh kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Fatemeh Behnaz Asghari'nin Instagram hesabı n

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatemeh kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fatemeh Behnaz Asghari'nin Instagram hesabı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Fatemeh Behnaz Asghari; fragmanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güzelliği ile dikkat çeken Fatemeh Behnaz Asghari internette araştırılıyor. Haftanın favorileri arasında yer alan genç yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak için hünerlerini sergileyecek. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Fatemeh Behnaz Asghari hakkında merak edilenler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FATEMEH KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Fatemeh Behnaz Asghari, İranlı'dır.

Türkiye'de yaşayan Asghari, ülkesi İran'da, 'Eski İran Tarihi' bölümünü bitirmiştir.

Uludağ Üniversitesi'nde tarih yüksek lisansı yapan Yemekteyiz yarışmacısı Fatemeh Behnaz Asghari makyajı ile dikkat çekti.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACISI FATEMEH BEHNAZ ASGHARİ'NİN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Zuhal Topal'la Yemektayiz yarışmacısı Fatemeh Behnaz Asghari'nin Instagram kullanıcı adı: @behnaz.asghari18'dir.

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