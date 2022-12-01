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Zuhal Topal'la Yemekteyiz kalburabastı tarifi! Diğer tatlı tariflerini unutturacak kalburabastı nasıl yapılır?

01.12.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Perşembe günü en sevilen şerbetli tatlılardan olan kalburabastı hazırlanıyor. Şekerpareden sonra en pratik şerbetli tatlı olarak görülen kalburabastı yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. İzleyiciler 'Kalburabastı nasıl yapılır? ' araştırmaları yapıyor. İşte enfes kalburabastı tarifi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kalburabastı tarifi! Diğer tatlı tariflerini unutturacak kalburabastı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Porsiyon 429kal

Misafirlerinize çıkaracak yemek davetlerine yakışır tatlı tarifi arıyorsanız kalburabastı tarifi tam size göre! Hem şekli hem de lezzetiyle tüm beğenileri üzerine toplayacak kalburabastıyı kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 120 gram oda sıcaklığında tereyağı (8 yemek kaşığı)
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
  • 4 su bardağı un
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 3-4 damla limon
  • Şerbeti için:
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • İçi için:
  • 120 gram ceviz içi
  • Servisi için:
  • 2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

TARİF

  • Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu karıştırarak kaynamaya bırakın, kaynadıktan sonra limon suyu sıkarak kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Ardından ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
  • Tatlı için, un hariç bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın.
  • Karbonatın üzerine limonu sıkın ve köpürmesini sağlayın.
  • Azar azar unu ilave edin. Kıvamına göre 3,5-4 su bardağı kadar alacaktır.
  • Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.
  • Cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar koparın ve yuvarlayın. İsterseniz süzgeçte ya da kesme aparatının üzerine bastırarak şekil almasını sağlayın.
  • Cevizi ortasına koyarak nazikçe birleştirin.
  • Fırın tepsinize dizin, önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar 25- 30 dakika pişirin.
  • Fırından çıkınca sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbeti iyice çekince servis edin.

AFİYET OLSUN!

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