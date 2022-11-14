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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Lazanya tarifi! Kuru kalmayan bu malzemeli lazanya nasıl yapılır?

14.11.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın başında evlerine konuk olduğumuz yarışmacı Sibel Hanım lazanya tarifini yaptı. İtalyanların favori lezzetlerinden olan lazanyanın yapımında uygun adımları izlemek bu yemeğin içinin kuru kalmamasını sağlıyor. Misafir sofralarının baş tacı olan nar gibi kızaran lazanya tarifi ve nasıl yapıldığını merak ediyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Lazanya tarifi! Kuru kalmayan bu malzemeli lazanya nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 695kal

İtalyan lezzetleri arasında bulunan lazanya bol malzemeleriyle gönüllere taht kuruyor. Üzerine dökülen kaşar peynirlerinin nar gibi kızarması iştah kabartıyor. Nefis iç harcı ve sosuyla bu lezzeti kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER

  • 1 paket lazanya yaprağı
  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
  • 2 adet havuç (küp doğranmış)
  • 400 gram orta yağlı kıyma
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 4 adet rendelenmiş domates
  • 2 adet defne yaprağı
  • 1,5 su bardağı bezelye
  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Beşamel sos için:
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 4 su bardağı soğuk süt
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

TARİF

  • Ayçiçek yağını ve tereyağı bir tavada kızdırın. Doğranmış soğanları 3- 4 dakika kadar kavurun. Üzerine havuçları ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.
  • Kavrulan havuç ve soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak rendelenmiş domates ve defne yaprağını ekleyip harcı pişmeye bırakın
  • Domates, suyunu biraz çektikten sonra içerisine bezelyeyi de ekleyin ve iç harcını pişirmeye devam edin.
  • Tüm malzemeler güzelce pişince iç harcınız hazır.
  • Beşamel sosu hazırlamak için; tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.
  • Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Pişmeyen lazanya yaprakları kullandığınızda, normale göre beşamel sosunuzu daha sıvı olması gerekir. Bu yüzden çok kıvamlı olmamasına özen gösterin.
  • Karabiber ve rendelenmiş muskat cevizini ekledikten sonra ocaktan alın.
  • Fırın kabının tabanına biraz beşamel sos ve iç harçtan yayıp lazanya yapraklarını dizin.
  • Sırasıyla; kıymalı harç, beşamel sos ve bir parça rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.
  • Lazanyanın en üst katı için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırdıktan sonra bu işlemi sırasıyla tüm lazanya yaprakları için tekrarlayın.
  • Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ile lazanyanın üzerini kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Piştiğinden emin olana kadar kontrollü olarak pişirin.
  • Fırından çıkan lazanyayı dilimledikten sonra ılık olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!

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