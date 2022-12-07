YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Dünya Mutfağı Tarifleri
  4. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Taco ve Guacamole tarifi! Meksika'nın çıtır lezzeti Taco'yu Guacamole sos ile yemeye doyamayacaksınız!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Taco ve Guacamole tarifi! Meksika'nın çıtır lezzeti Taco'yu Guacamole sos ile yemeye doyamayacaksınız!

07.12.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün yine iddialı yemekler yapılacak. Bugün Meksika mutfağının sevilen lezzeti Taco Guacamole sos ile birlikte servis edilecek. Guacamole sos, Meksika mutfağının en sevilen ve en çok kullanılan dip sos lezzetlerinden biri. Yapması da çok kolay. İşte Taco ve Guacamole tarifi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Taco ve Guacamole tarifi! Meksika'nın çıtır lezzeti Taco'yu Guacamole sos ile yemeye doyamayacaksınız!
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 225kal

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın üçüncü gününde heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Bugün Meksika'nın sevilen lezzetleri yapılacak. Yarışmanın dördüncü gününde Taco ve Guacamole birlikte servis edilecek.

MALZEMELER

  • Taco Malzemeleri
  • 8 taco kabuğu
  • 500 gr kıyma
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 soğan
  • 2 domates
  • 1 kırmızı biber
  • 1 sarı biber
  • 1 yeşil biber
  • 1 yemek kaşığı acı biber sosu
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Maydanoz
  • Guacamole Sos Tarifi
  • 2 adet Avokado
  • 1 adet Domates
  • 1 adet Misket Limonu
  • 1 adet Kırmızı Soğan
  • Taze Kişniş veya Maydonoz
  • 1 adet Kırmızı Biber
  • Tuz

TARİF

  • Soğanı küp şeklinde doğrayıp kıyma ile birlikte tavaya alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip orta ateşte kavrulmaya bırakın.
  • Domatesleri mutfak robotunda püre haline getirip kavrulmuş kıymaya ekleyin. Salça ve biber sosunu ilave edin.
  • Kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Biberleri küp şeklinde doğrayıp ayrı bir tavada az zeytinyağı ile soteleyin.
  • Kıymaya ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Birkaç dakika pişirip ocaktan alın. Taco kabuklarını fırında ısıtın.
  • Kıyma karışımını içlerine doldurun ve üzerlerine kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis yapın. Afiyet olsun.
  • Guacamole Sos Tarifi:
  • Avokado, domates, kırmızı soğan, kırmızı biberi küp küp doğrayın. Bir adet misket limonu, kişniş veya maydonoz ve tuz ekleyin, karıştırın. Bu tarifin aslen en büyük püf noktası kişniş kullanmaktır. Dilerseniz yaptığınız bu karışımı robotta çekip, dip sos şekline getirip, kullanabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sos bağımlılık yapar: Hollandez Sos tarifi!Bu sos bağımlılık yapar: Hollandez Sos tarifi!
Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyorZamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Anahtar Kelimeler:
guacamole tarifi taco tarifi taco nedir taco çeşitleri guacamole nedir mole mole sos

En Çok Okunan Haberler

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Estetik açıklaması! Şevval Sam'ın oğlu kırmış

Estetik açıklaması! Şevval Sam'ın oğlu kırmış

"Acayip para kazandım toprağa gömdüm" Sözleri olay oldu

"Acayip para kazandım toprağa gömdüm" Sözleri olay oldu

Ne hastalık kalır ne yorgunluk: Esnaf lokantası usulü kelle paça tarifi

Ne hastalık kalır ne yorgunluk: Esnaf lokantası usulü kelle paça tarifi

Gelinim Mutfakta Antalya usulü yörük kebabı tarifi

Gelinim Mutfakta Antalya usulü yörük kebabı tarifi

Et yemeklerinin vazgeçilmezi: Orijinal gavurdağı salatası tarifi

Et yemeklerinin vazgeçilmezi: Orijinal gavurdağı salatası tarifi

İlginizi Çekebilir

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.