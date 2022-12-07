Zuhal Topal'la Yemekteyiz Taco ve Guacamole tarifi! Meksika'nın çıtır lezzeti Taco'yu Guacamole sos ile yemeye doyamayacaksınız!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün yine iddialı yemekler yapılacak. Bugün Meksika mutfağının sevilen lezzeti Taco Guacamole sos ile birlikte servis edilecek. Guacamole sos, Meksika mutfağının en sevilen ve en çok kullanılan dip sos lezzetlerinden biri. Yapması da çok kolay. İşte Taco ve Guacamole tarifi...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın üçüncü gününde heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Bugün Meksika'nın sevilen lezzetleri yapılacak. Yarışmanın dördüncü gününde Taco ve Guacamole birlikte servis edilecek.
MALZEMELER
Taco Malzemeleri
8 taco kabuğu
500 gr kıyma
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 soğan
2 domates
1 kırmızı biber
1 sarı biber
1 yeşil biber
1 yemek kaşığı acı biber sosu
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
Kimyon
Maydanoz
Guacamole Sos Tarifi
2 adet Avokado
1 adet Domates
1 adet Misket Limonu
1 adet Kırmızı Soğan
Taze Kişniş veya Maydonoz
1 adet Kırmızı Biber
Tuz
TARİF
Soğanı küp şeklinde doğrayıp kıyma ile birlikte tavaya alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip orta ateşte kavrulmaya bırakın.
Domatesleri mutfak robotunda püre haline getirip kavrulmuş kıymaya ekleyin. Salça ve biber sosunu ilave edin.
Kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Biberleri küp şeklinde doğrayıp ayrı bir tavada az zeytinyağı ile soteleyin.
Kıymaya ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Birkaç dakika pişirip ocaktan alın. Taco kabuklarını fırında ısıtın.
Kıyma karışımını içlerine doldurun ve üzerlerine kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis yapın. Afiyet olsun.
Guacamole Sos Tarifi:
Avokado, domates, kırmızı soğan, kırmızı biberi küp küp doğrayın. Bir adet misket limonu, kişniş veya maydonoz ve tuz ekleyin, karıştırın. Bu tarifin aslen en büyük püf noktası kişniş kullanmaktır. Dilerseniz yaptığınız bu karışımı robotta çekip, dip sos şekline getirip, kullanabilirsiniz.
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