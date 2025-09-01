Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

YAZARLAR

BİZE ULAŞIN

Kerim Kökden

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Zülfü Livaneli: Müzikten Edebiyata Uzanan Yol

01.09.2025 11:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zülfü Livaneli’nin hikâyesi, sadece bir sanatçının üretim serüveni değil; aynı zamanda Türkiye’nin son yarım yüzyıllık sosyo-kültürel değişiminin de aynasıdır. 1970’lerde gitarıyla, bağlamasıyla, türkülerle harmanladığı şarkılarla hayatımıza girdi. O dönemin yasaklarla, baskılarla dolu karanlık günlerinde şarkıları sadece bir melodi değil, bir umut ışığı oldu. “Merhaba” diyerek selamladığı halkına, yıllar geçse de hep merhaba demeyi sürdürdü.

Dünya Sahnesinde Bir Türk Müziği Elçisi

Livaneli’nin müziği, sadece Türkiye’de değil, dünya sahnesinde de yankı buldu. Joan Baez’den Maria Farandouri’ye kadar pek çok büyük sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı, şarkılarını onlar söyledi. Onun müziği, Ege’nin rüzgârını, Anadolu’nun hüznünü, İstanbul’un karmaşasını ve halkın bitmeyen direncini taşıdı. Müzik, onun elinde hem bir kültür köprüsü oldu hem de evrensel bir dil.

Zülfü Livaneli: Müzikten Edebiyata Uzanan Yol 1

Romanlarıyla Bambaşka Bir Kapı Açtı

Livaneli’nin sanat yolculuğu sadece müzikle sınırlı kalmadı. “Mutluluk”, “Serenad”, “Engereğin Gözü” gibi romanları, Türkiye’de edebiyatın geniş kitlelere ulaşmasında önemli rol oynadı. Romanlarının çoğu yabancı dillere çevrildi, pek çok ülkede okundu. Onun kaleminde insan ruhunun sancıları, tarihsel belleğin yükü ve bireyin özgürlük arayışı buluştu. Edebiyatı da tıpkı müziği gibi bir vicdan meselesiydi.

Sanatın Siyasetle Kesiştiği Nokta

Zülfü Livaneli’yi sadece bir sanatçı olarak görmek eksik olur. O, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde sözünü esirgemeyen bir aydın olarak da tanındı. Parlamento kürsüsünde, meydanlarda, televizyon programlarında sanatçı duyarlılığını toplum meselelerine taşıdı. Kimi zaman alkışlandı, kimi zaman eleştirildi, ama hep “sözünü söyleyen” biri oldu. Belki de onu özel kılan da buydu: sanatını, toplumdan bağımsız bir süs olarak değil, halkın hayatının tam ortasında bir güç olarak görmek.

Bir Neslin Hafızasında Yer Etmek

Zülfü Livaneli, şarkılarıyla gençlik anılarımıza eşlik etti, romanlarıyla okuma serüvenimize yön verdi, fikirleriyle tartışmalarımıza malzeme oldu. Onu dinleyen, okuyan ya da izleyen herkesin belleğinde özel bir iz bıraktı. Her kuşaktan insan, farklı bir yönüyle Livaneli’ye temas etti: kimisi türkülerinde, kimisi romanlarında, kimisi de duruşunda. Bu da onun ne kadar çok yönlü bir sanatçı olduğunun en somut göstergesi.

Sanatın Ötesinde Bir Vicdan

Aslında Zülfü Livaneli’yi anlatırken en çok altını çizmemiz gereken şey, onun vicdanı. O, sanatını bir ego meselesi ya da yalnızca kariyer aracı olarak değil, toplumsal bir sorumluluk olarak gördü. Yoksulların, ezilenlerin, susturulanların yanında yer aldı. Bu yüzden onun adı, sadece sanatçılar arasında değil, aydınlar ve halk arasında da farklı bir yerde duruyor.

Zülfü Livaneli’nin Mirası

Bugün geriye dönüp baktığımızda, Livaneli’nin bize bıraktığı miras sadece şarkılardan ya da romanlardan ibaret değil. O miras, aynı zamanda bir duruş, bir vicdan ve bir yaşam felsefesi. Herkes kendi yolunu çizerken, Livaneli’nin hayatından ilham alabileceği bir şey mutlaka bulur. Belki cesaret, belki üretkenlik, belki de adalet arayışı.

Bir Hayat, Bir Sanat, Bir Vicdan

Zülfü Livaneli, bu ülkenin sanat tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahip. Onun hikâyesi, bir bireyin sanatla ve toplumla kurduğu ilişkinin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Kimi zaman bir şarkıda, kimi zaman bir romanda, kimi zaman bir konuşmada karşımıza çıkan bu çok yönlü insan, aslında bize tek bir şeyi hatırlatıyor: Sanat, insanın vicdanından bağımsız düşünülemez.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 gündür ortada yoktu: Başını yakan paylaşım ortaya çıktı! 4 gündür ortada yoktu: Başını yakan paylaşım ortaya çıktı!
Erken teşhisin önemi: Cilt kanserinde farkındalıkErken teşhisin önemi: Cilt kanserinde farkındalık

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Erken teşhisin önemi: Cilt kanserinde farkındalık Son yazıları İncele

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.