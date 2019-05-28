'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı'ndaki pedofili içeren satırlar tepki çekti.

Zümrüt Apartmanı kitabının satırlarında çok küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki, şehvetli bir biçimde anlatıldığı ortaya çıktı. Bu satırlar sosyal medyada infial yarattı. Halen çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, toplatılması talep edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan suç duyurusu üzerine çocuk istismarını içeren anlatımların yer aldığı “Zümrüt Apartmanı” kitabı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan “Zümrüt Apartmanı” isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında ‘TCK’nın 226. maddesi’ uyarınca ‘Müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN DA SUÇ DUYURUSU