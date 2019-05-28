'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı'ndaki pedofili içeren satırlar tepki çekti.
Zümrüt Apartmanı kitabının satırlarında çok küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki, şehvetli bir biçimde anlatıldığı ortaya çıktı. Bu satırlar sosyal medyada infial yarattı. Halen çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, toplatılması talep edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan suç duyurusu üzerine çocuk istismarını içeren anlatımların yer aldığı “Zümrüt Apartmanı” kitabı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan “Zümrüt Apartmanı” isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında ‘TCK’nın 226. maddesi’ uyarınca ‘Müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.
AİLE BAKANLIĞI'NDAN DA SUÇ DUYURUSU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü aktarıldı.
Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerikle mücadelemiz devam edecektir." ifadesine yer verildi.
(İHA / AA)
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