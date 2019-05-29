Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu serbest kaldı!

Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabı basan yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki'nin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Topçu ve Şevki, adliyeye gönderildi.
Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.
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