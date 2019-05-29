Mynet Trend

Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu serbest kaldı!

okan.akin okan.akin
HABER  | 29.05.2019 17:15 | Son Güncelleme

"Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu serbest kaldı!

Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabı basan yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki'nin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Topçu ve Şevki, adliyeye gönderildi.

Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı
Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldüMansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zümrüt Apartmanı Abdullah Şevki Yurtvermez Alaattin Topçu

En Çok Okunan Trend Haberler

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü!

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü!

Sokak ortasında cinayet! Dehşet anları kameraya yansıdı

Sokak ortasında cinayet! Dehşet anları kameraya yansıdı

İzmir uçağında büyük şok! Sanal alem onu konuşuyor

İzmir uçağında büyük şok! Sanal alem onu konuşuyor

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti

Soğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Okuyucu Yorumları 20 yorum
Adaletin bu mu dünya....
Bir kereden birşey olmaz diyen zihniyetin kanıtı..
TÜRKİYEDE ADALET SADECE BAYAN İSMİDİR!
Allah belanızı versin sizin Türkiye'de adalet yokki şaşırmamak lazim
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı

Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü

Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü

İzmir'de bin 500 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

İzmir'de ele geçirildi! Tam bin 500 yıllık

Bir il onu konuşuyor! Cezaevinden çıktığı gün bunu yaptı

Bir il onu konuşuyor! Cezaevinden çıktığı gün bunu yaptı

İlk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy için Google'dan Doodle! Semiha Berksoy kimdir?

Sınırları aşan Türk kadını! Google'dan sürpriz

Ticimax E-Ticaret sohbetleri

Ticimax E-Ticaret sohbetleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.