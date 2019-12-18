Zyxel’den yeni Gigabit modem!

Zyxel’in farklı bağlantı alternatiflerini destekleyen yeni modemi VMG3625-T20A raflarda yerini aldı.

802.11ac

802.11AC teknolojisi sayesinde hızlı Wi-Fi bağlantısı sunan ürün, çift bant desteğine sahip. Modem, 2.4 GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 866 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Cihazın hem VDSL hem de ADSL desteği var. Yeni anten tasarımı ile ölü bölgelerdeki internet erişim sorununu ortadan kaldıran VMG3625-T20A, sahip olduğu IEEE 802.11 a / b / g / n / ac Wi-Fi sertifikasıyla birden fazla cihaz üzerinden Full HD video izleme imkanı sağlıyor.

G VECTORING



Zyxel VMG3625-T20A, farklı VDSL hatları arasında karışma veya paraziti ortadan kaldıran G Vectoring teknolojisine de sahip. Ürünün bu özelliği sayesinde aynı kablodaki sinyal bozulma sorunu ortadan kalkıyor. Cihaz, Sinyal-Gürültü Oranını (SNR) da iyileştiriyor. Böylelikle daha uzak mesafelere VDSL bağlantısı sağlamak mümkün oluyor.

Keenetic’ten Kablosuz MESH Devrimi!

Zyxel’in yeni modemi, üksek hızda kablolu bağlantı da sunuyor. Ürün üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişi sayesinde standart Ethernet bağlantısına oranla çok daha hızlı erişim sağlanıyor.