00.00 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

İster dijital, ister analog olsun saatlerin yalnızca zaman dilimini göstermekten ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. “Yanlış saat bile günde iki kere doğruyu” gösterir mantığından hareketle saatlerin sadece köşede duran bir alet olduğunu düşünmeyin. Akrep ve yelkovan birbirine kavuşmak isteyen iki sevgili gibi birbirlerinin peşinden gidiyorlar. Bu kovacalama sırasında ise bazen aynı rakamlara denk geliyorlar. Aynı rakamlar olarak isimlendirilen çift saat anlamları bazı durumlarda hayatınıza ışık bile olabilir. Gün içerisinde zaman mefhumu birçok kişi için önemlidir. Sık sık telefon ekranına, kol ya da duvar saatine bakarak zaman konusundaki merakımızı gideririz. İşte tam bu noktada saate tesadüf eseri baktığınızda çift gelen rakamları görme olasığınız azımsamayacak derecede yüksektir. "Gördük ama ne oldu" diyorsanız sabırsızlanmayın. Çünkü bunun sizin için özel bir anlamı var. Üstelik her saat diliminin ayrı bir anlamı olduğunu söylesek? Mutlaka şaşırırsınız. Özellikle çift saat anlamları bazen aşk hayatınızla ilgili ipuçlarını bile verebilir. İşte en sık rastlanan 00.00 saat anlamını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

00.00 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Akrep ve yelkovanın birbirine kavuşan sevgili benzetmesinden aslında saat oyunu ortaya çıkmıştır. Sizleri gülümsetmeye dayanan çift saat anlamı oyunu aslında temelde eğlenceye dayalı bir oyundur. Saat ritüeli olarak da isimlendirilen bu oyun kimi zaman gerçekleri de gösterebilir. Kimi zaman kısmının altını mutlaka çiziyoruz. Çünkü bu oyuna güvenerek adım atmak bazı durumlarda mantıklı olmayabilir. Bu oyundan biraz bahsetmemizi ister misiniz? Tek ihtiyacınız olan analog ya da dijital fark etmeksizin bir saat... Tesadüf eseri saate baktığınızda ekranda 00.00 görüyorsanız bu oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 23.59 ve 1 dakika sonra 00.00 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız şartlar bozulur. Peki tesadüf eseri saatinizde 00.00'a denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Erkekler ve kadınların farklı gezegenlerden geldiği her daim iddia edilen bir şehir efsanesidir. Bunun temeli aslında bu iki cinsin birbirini anlama konusunda zorluk yaşaması ve bir türlü kopamamasıdır. Kadın ya da erkek hiç fark etmez; sevdiğiniz, hoşlandığınız ya da platonik bir şekilde aşık olduğunuz kişinin fikirlerini öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Bunu oldukça masum bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Hatta en yakınınızda bulunan saate bakmanız yeterli dersek eminiz ki şok oluyorsunuz. Aklınızda hiç yokken tesadüf eseri saatinize baktınız ve ekranda 00.00 yazısını gördünüz. İşte aklınızdaki kişinin kafasından geçenleri öğrenme zamanı!