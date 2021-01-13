02.02 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Külkedisi masalını hepimiz biliriz. O masalda saat gece yarısını gösterdiğinde Cinderella, Külkedisi’ne dönüşür. Perinin ona hediye ettiği balo eşyaları ise eski formuna kavuşur. Külkedisi masalında olduğu gibi saatler hepimiz için önemli bir anlama sahiptir. Analog ya da dijital fark etmeksizin saatlerin yalnızca zaman dilimini gösterme işlevi olduğunu düşünüyorsanız büyük bir yanlış içindesiniz. Çünkü saatler zamanın ötesinde aslında evrenden gelen ipuçlarını barındırır. “Nasıl yani, o kadar da değil” dediğinizi duyar gibiyiz. Eğer abartı olduğunu düşünüyorsanız sizi küçük bir oyuna davet ediyoruz. Test edin ve saatlerin özel anlamlarını görün! Saatlerin sadece köşede duran, evinizi ya da kombininizi hareketlendirmek için kullandığınız bir aksesuar olduğu kanısında iseniz işler hiçbir zaman bu kadar basit olamaz. Zamansız bir oluşum düşünelemez. Akrep ve yelkovanın birbirinin peşinden koştuğu iki sevgili gibi algılarsak aslında saat ritüeli de sizin aşk hayatınıza ışık tutan en önemli göstergedir. Akrep ve yelkovanın hiç yorulmadan devam ettiği gün içindeki hareketleri kimi zaman özlem içerisinde kavuşur. Sonu gelmez koşuşturmacının devamında ortaya çıkan kavuşma çift saat olarak adlandırılır.

Zaman insanın elinde tutabildiği en değerli hazinedir. Kişisel gelişim kitaplarınında bahsettiği gibi sadece şu anımıza sahibiz. Geçmiş, geri getiremeyeceğimiz kadar uzak; gelecek ise sonunu bilmediğimiz bir maceradır. Elimizde sadece şu anımız olduğuna göre bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Gün içinde sık sık zamana bakmamızın nedeni de budur. Anı yakalamak ve tadını çıkartmak... İşte tam bu noktada saat ritüeli devreye girer. Tesadüf eseri saate baktığınızda çift gelen (birbirinin aynısı) rakamları görme ihtimaliniz bir hayli yüksektir. Çift gelen rakamları "Gördük ama ne oldu" diyorsanız sabırsızlanmayın. Çünkü bunun sizin için özel bir anlamı var. Üstelik her saat diliminin ayrı bir anlamı olduğunu söylesek? Mutlaka şaşırırsınız. Özellikle çift saat anlamları bazen aşk hayatınızla ilgili ipuçlarını bile verebilir. İşte en sık rastlanan 02.02 saat anlamını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz... 02.02 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Zamanın ön görülemez ilerleyişi saat oyununun doğmasına neden olmuştur. Sizleri biraz da olsa eğlendirecek çift saat anlamı oyunu temelde insanoğlunun gelecek merakından ortaya çıkmıştır. Her eğlencenin altında bir gerçeklik payı olduğunu da unutmadan bazen saat ritüelini evrenin gönderdiği bir mesaj olduğunu düşünebilirsiniz. Kimi zaman kısmının altını mutlaka çiziyoruz. Çünkü bu oyuna güvenerek adım atmak bazı durumlarda mantıklı olmayabilir. Bu oyundan biraz bahsetmemizi ister misiniz?