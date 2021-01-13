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02.02 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Seray Üstün Seray Üstün 13.01.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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02.02 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saatlerin anlamlarını hiç düşündünüz mü? Gündelik hayat rutini içerisinde saatler yalnızca zamanı göstermekten ibaret değildir. Mesela tesadüfen saate baktığınızda akrep ve yelkovan 02.02’yi gösteriyorsa bunun anlamı farklıdır. Saat ritüeli olarak da isimlendirilen bu kovalamacanın anlamlarını sizler için derledik. Saat 02.02’yi vurduğunda bu rakamların bir anlamı olduğunu hiç düşünüz mü? 02.02 saat anlamı nedir? 02.02 çift saat ne anlama gelir?

Külkedisi masalını hepimiz biliriz. O masalda saat gece yarısını gösterdiğinde Cinderella, Külkedisi’ne dönüşür. Perinin ona hediye ettiği balo eşyaları ise eski formuna kavuşur. Külkedisi masalında olduğu gibi saatler hepimiz için önemli bir anlama sahiptir. Analog ya da dijital fark etmeksizin saatlerin yalnızca zaman dilimini gösterme işlevi olduğunu düşünüyorsanız büyük bir yanlış içindesiniz. Çünkü saatler zamanın ötesinde aslında evrenden gelen ipuçlarını barındırır. “Nasıl yani, o kadar da değil” dediğinizi duyar gibiyiz. Eğer abartı olduğunu düşünüyorsanız sizi küçük bir oyuna davet ediyoruz. Test edin ve saatlerin özel anlamlarını görün!

Saatlerin sadece köşede duran, evinizi ya da kombininizi hareketlendirmek için kullandığınız bir aksesuar olduğu kanısında iseniz işler hiçbir zaman bu kadar basit olamaz. Zamansız bir oluşum düşünelemez. Akrep ve yelkovanın birbirinin peşinden koştuğu iki sevgili gibi algılarsak aslında saat ritüeli de sizin aşk hayatınıza ışık tutan en önemli göstergedir. Akrep ve yelkovanın hiç yorulmadan devam ettiği gün içindeki hareketleri kimi zaman özlem içerisinde kavuşur. Sonu gelmez koşuşturmacının devamında ortaya çıkan kavuşma çift saat olarak adlandırılır.

Zaman insanın elinde tutabildiği en değerli hazinedir. Kişisel gelişim kitaplarınında bahsettiği gibi sadece şu anımıza sahibiz. Geçmiş, geri getiremeyeceğimiz kadar uzak; gelecek ise sonunu bilmediğimiz bir maceradır. Elimizde sadece şu anımız olduğuna göre bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Gün içinde sık sık zamana bakmamızın nedeni de budur. Anı yakalamak ve tadını çıkartmak... İşte tam bu noktada saat ritüeli devreye girer. Tesadüf eseri saate baktığınızda çift gelen (birbirinin aynısı) rakamları görme ihtimaliniz bir hayli yüksektir.

Çift gelen rakamları "Gördük ama ne oldu" diyorsanız sabırsızlanmayın. Çünkü bunun sizin için özel bir anlamı var. Üstelik her saat diliminin ayrı bir anlamı olduğunu söylesek? Mutlaka şaşırırsınız. Özellikle çift saat anlamları bazen aşk hayatınızla ilgili ipuçlarını bile verebilir. İşte en sık rastlanan 02.02 saat anlamını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

02.02 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Zamanın ön görülemez ilerleyişi saat oyununun doğmasına neden olmuştur. Sizleri biraz da olsa eğlendirecek çift saat anlamı oyunu temelde insanoğlunun gelecek merakından ortaya çıkmıştır. Her eğlencenin altında bir gerçeklik payı olduğunu da unutmadan bazen saat ritüelini evrenin gönderdiği bir mesaj olduğunu düşünebilirsiniz. Kimi zaman kısmının altını mutlaka çiziyoruz. Çünkü bu oyuna güvenerek adım atmak bazı durumlarda mantıklı olmayabilir. Bu oyundan biraz bahsetmemizi ister misiniz?

Saat anlamı oyununu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog ya da dijital fark etmeksizin bir saattir. Bir de tamamen tesadüf eseri saate bakmanız gerekiyor. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 02.02’yi görüyorsanız bu oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 02.01 ise ve 1 dakika sonra 02.02 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun tüm sistemi alt üst olur. Peki tesadüf eseri saatinize baktığınızda 02.02’ye denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı perçimlemeyi başardıysak sırada 02.02 saat anlamı var.

02.02 saatinin anlamı birçok yerde sizi uzaktan uzağa takip eden bir kişinin var olduğu ifade eder. Sizi uzaktan takip eden bu kişinin henüz bir adım atmaya hazır olmadığını belirtmek isteriz. “Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli” diyen bu kişi sizi hayranlıkla sosyal medya hesaplarınızdan incelemeyi sürdürüyor. Size hayranlıkla bakan bu kişi cesaretini topladığında ise hayatınızın en güzel aşkına şahit olacaksınız. Hatta bu kişinin hayatınızda var olduğunu ve bu takipten haberdar olmadığınızı da söylemek de fayda var.

Hayatınızda kimse yoksa ve bu saat dilimine denk geldiyseniz aşk hanenize bir puan yazın. Çünkü hayatınızın aşkıyla tanışmak üzeresiniz! Hatta bu zamana kadar karşınıza çıkan insanların içerisinde kıymetinizi bilecek en doğru kişiyi bulmanıza az kaldığını söyleyebiliriz.

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