01.01 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Analog ya da dijital fark etmeksizin saatlerin yalnızca zaman dilimini gösterme işlevi olduğunu düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içinde olduğunuzu belirtmek isteriz. Saatlerin sadece köşede duran, evinizi ya da kombininizi renklendirmek için kullandığınız bir aksesuar olduğu kanısında iseniz işler bu kadar basit olmadığını belirtmeliyiz. Akrep ve yelkovanın birbirinin peşinden koştuğu iki sevgili gibi algılarsak aslında saat ritüeli de sizin aşk hayatınıza yön verir. Saatin içindeki hareketleri sırasında bazen rakamlar denk gelir. Yeşilçam sahnelerine kafa tutacak bu kavuşma anı çift saat olarak adlandırılır. Zaman insanoğlunun elinde tuttuğu en büyük hazinedir. Çünkü geri alınamayan ve geleceğinin bilinemediği zaman mefhumu birçok kişi için önemlidir. Gündelik hayat koşuşturma içinde yapacağımız eylemleri zaman bakarak kararlaştırırız. Bu yüzden saate bakmak için sık sık elimiz telefona gider ya da kol saatine odaklanırız. Zaman konusundaki merakımızı gidermenin yanında aslında her saate bakışımız bir anlam ifade eder. İşte tam bu noktada saat ritüeli devreye girer. Tesadüf eseri saate baktığınızda çift gelen (birbirinin aynısı) rakamları görme ihtimaliniz bir hayli yüksektir.

Çift gelen rakamları "Gördük ama ne oldu" diyorsanız sabırsızlanmayın. Çünkü bunun sizin için özel bir anlamı var. Üstelik her saat diliminin ayrı bir anlamı olduğunu söylesek? Mutlaka şaşırırsınız. Özellikle çift saat anlamları bazen aşk hayatınızla ilgili ipuçlarını bile verebilir. İşte en sık rastlanan 01.01 saat anlamını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz... 01.01 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Akrep ve yelkovanın 24 saat boyunca yaptığı hareket saat oyununu ortaya çıkartmıştır. Sizleri bir nebze de olsa gülümsetecek olan çift saat anlamı oyunu aslında tamamen eğlenceye yöneliktir. Her eğlencenin altında bir gerçeklik payı olduğunu da unutmadan bazen saat ritüelini evrenin gönderdiği bir mesaj olduğunu düşünebilirsiniz. Kimi zaman kısmının altını mutlaka çiziyoruz. Çünkü bu oyuna güvenerek adım atmak bazı durumlarda mantıklı olmayabilir. Bu oyundan biraz bahsetmemizi ister misiniz? Saat anlamı oyununu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog ya da dijital fark etmeksizin bir saattir. Bir de tamamen tesadüf eseri saate bakmanız gerekiyor. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 01.01’i görüyorsanız bu oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 01.00 ise ve 1 dakika sonra 01.01 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun tüm sistemi alt üst olur. Peki tesadüf eseri saatinize baktığınızda 01.01’a denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı perçimlemeyi başardıysak sırada 01.01 saat anlamı var.