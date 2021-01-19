05.05 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Sevdiğinizi kişinin sizinle ilgili kafasının içinde neler olduğunu merak ediyor ancak bir türlü sormaya cesaret edemiyor iseniz saat ritüeli merakınızı giderebilir. Bunun şu an için biraz anlamsız gözüktüğünün farkındayız. Ancak zaman dilimleri yalnızca hayatınızı programlamak için kullanıldığınız bir araç değildir. Saatler genel olarak daha derin anlamları taşır hatta evrenin mesajlarını da iletir. Bunun size farazi bir bilgi olarak gözüktüğünün farkındayız. Fakat bu anlamları öğrendikten sonra daha sık saate bakmaya başlayacağınıza eminiz. Telefonun adeta ayrılmaz bir parçamız haline geldiği çağımızda hemen her dakika saati görebilme şansına sahibiz. Peki bu ne ifade ediyor? Merakınızı bir parça da olsa uyandırmayı başardıysak sizleri küçük bir oyuna davet ediyoruz. Bu oyun aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin size karşı olan hislerini ortaya çıkartır. Eğlence olarak çıkan bu oyunun bir parça da olsa gerçeklik payının olduğunu belirtmek isteriz. Ancak bir parça kısmının altını çiziyoruz. Çünkü bu oyuna güvenerek hayatınızı şekillendirmek hatalı olacaktır. Bu oyundan biraz bahsetmenizi ister misiniz?

Çift saat anlamı olarak da bilinen oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 05.05’i görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 05.04 ise ve 1 dakika sonra 05.05 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 05.05’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 05.05 saat anlamı var. 05.05 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Zaman geçmiş, şu an ve gelecek karmaşıklığı içinde bir sürü yeni olaya davetiye çıkartan eşsiz bir serüvendir. Hayaller ve arzular bu yolda size eşlik eder. Saat ritüeli de bu eşlik sırasında sizlere küçük bir mola imkanı sunar. Saatler 05.05’i gösterdiğinde ve siz tesadüf eseri bunu gördüğünüzde evrenin size söylemek istediği bir şeyler olduğunu bilmelisiniz. Oldukça az rastlanan bu saat dilimi aslında sabahın ilk ışıklarının yeni oluşmaya başladığı andır. Sabahın bu erken saatinde sevdiğiniz kişinin sizi özlemle düşündüğünü bilmelisiniz. Hatta özlem o denli büyük ki içinde gözüne uyku girmemiş ve daha şafak sökmeden hülyalara dalmış bile. Eğer bu kişi hayatınızda ise bu saat dilimini gördükten sonra hemen onu çok sevdiğinizi belirten bir mesaj atabilirsiniz. Bu kesinlikle romantizm için kaçırılmayacak bir an olacaktır.