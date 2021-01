04.04 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saatlerin sadece köşede duran ya da kıyafetleri destekleyen bir aksesuar olduğunu düşünenler arasındaysanız işler bu kadar basit değildir. Zamanın hızla akıp gittiği bir dönemde saatlerde aslında hayatın şifrelerini yansıtıyor. Daha romantik bir anınızda iseniz ve analog saatlerden zamanı takip ediyorsanız akrep ve yelkovanın size söylemek istediği bir şeyler var. Kara sevda içinde birbirine kavuşmayı arzu eden akrep ve yelkovan gün içinde 24 kez buluşur. Her buluşmanın özel bir anlamı vardır. Çift saat olarak isimlendirilen bu buluşmaların anlamlarını sizler için araştırdık. İşte en sık rastlanan 04.04 saat anlamını paylaşıyoruz. 04.04 çift saat ne anlama gelir? Hazırsanız başlıyoruz...

Zaman dilimleri içerisinde belirli noktalar evrenin size gönderdiği mesajları gösterir. Bu söylediğimizin size ütopik göründüğünün farkındayız. Telefonun bir uzuv haline geldiği çağımızda hemen her dakika saati görüyoruz. Hatta birçoğunuzun bazı geceler uyandığında elinin hemen telefona gittiğine eminiz. Gece ayaktayken saate baktığınızda aklınızdaki kişinin size bir mesajı olduğunu biliyor musunuz? Eğer bu düşüncenin saçma olduğu kanısında iseniz sizi küçük bir oyuna davet ediyoruz.

Eğer aklınızda ya da kalbinizde bir isim varsa bu saat dilimi görmeniz sizinle her daim zaman geçirmek isteyen bir kişinin olduğunu gösterir. Hatta bu kişinin sizin yaşamınızda özel bir yere sahip olduğunu ve kendisini aşka adadığını da söylemek gerekir. Aynı zamanda bu saat diliminde fiziksel seviyenizin en iyi durumda olduğunu da belirtmek isteriz. Bu dönemde sağlık sorunları yaşıyorsanız işlerin iyiye gideceğinin müjdesini de vermek isteriz. Karşınızdaki insanın size olan aşkı o kadar büyük ki bu aşkı görmezden gelmeniz haksızlık olur. Ancak bu noktada büyük ve güzel bir aşkı suistimal etmemeniniz gerekir.

Bu güzel duyguların kıymetini bilmelisiniz. Çünkü sizi bu şekilde seven başka birini bulmanız zor olacaktır. Size gözü kapalı inanan sizinle bir hayat geçirmek isteyen bu kişinin varlığından memnuniyet duymalısınız. Bu konuda çok şanslı olduğunuzu ve size her şeyden çok seven bir aşkınızın olduğunu söylemek gerekir. Eğer 04 04 saat dilimine denk gelmiş iseniz, birlikte olduğunuz kişinin size aşık olduğunu ve sizi sevdiğinin altını da çizmeliyiz. Onunla bir ömür boyu vakit geçirmek ve atağa kalkmak için en önemli zaman olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu hamlenin çok yakın bir zamanda olacağını müjdeleyeceğiz. Sizin yapmanız gereken ise sabırla hayatınızın aşkının gelmesini beklemek.