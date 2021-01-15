Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 04.04 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

04.04 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Seray Üstün Seray Üstün 15.01.2021 18:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
04.04 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Aşkın “-e, -de,-den” halinden sonra bütün haliyet-i ruhuhiyeyi alt üst eden bu gizemli duyguya bir de saatler üzerinden yaklaşıyoruz. Aşkın hemen hemen her noktasını gösteren saat dilimleri özel hayatınıza siz fark etmeseniz de ışık tutuyor. Saat ritüeli olarak isimlendirilen anlamları sizler için derledik. Aşkın Nirvası’nı en güzel anlatan saat dilimi 04.04 olarak biliniyor. Peki, 04.04 ne anlama gelir? 04.04 saat anlamı nedir?

Zaman dilimleri içerisinde belirli noktalar evrenin size gönderdiği mesajları gösterir. Bu söylediğimizin size ütopik göründüğünün farkındayız. Telefonun bir uzuv haline geldiği çağımızda hemen her dakika saati görüyoruz. Hatta birçoğunuzun bazı geceler uyandığında elinin hemen telefona gittiğine eminiz. Gece ayaktayken saate baktığınızda aklınızdaki kişinin size bir mesajı olduğunu biliyor musunuz? Eğer bu düşüncenin saçma olduğu kanısında iseniz sizi küçük bir oyuna davet ediyoruz.

Saatlerin sadece köşede duran ya da kıyafetleri destekleyen bir aksesuar olduğunu düşünenler arasındaysanız işler bu kadar basit değildir. Zamanın hızla akıp gittiği bir dönemde saatlerde aslında hayatın şifrelerini yansıtıyor. Daha romantik bir anınızda iseniz ve analog saatlerden zamanı takip ediyorsanız akrep ve yelkovanın size söylemek istediği bir şeyler var. Kara sevda içinde birbirine kavuşmayı arzu eden akrep ve yelkovan gün içinde 24 kez buluşur. Her buluşmanın özel bir anlamı vardır. Çift saat olarak isimlendirilen bu buluşmaların anlamlarını sizler için araştırdık. İşte en sık rastlanan 04.04 saat anlamını paylaşıyoruz. 04.04 çift saat ne anlama gelir? Hazırsanız başlıyoruz...

04.04 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Zamanın öngörülemez hızı saat ritüeli olarak isimlendirilen saat anlamı oyununu doğurmuştur. Bu oyun aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin size karşı olan hislerini ortaya çıkartır. Eğlence olarak çıkan bu oyunun bir parçada olsa gerçeklik payının olduğunu belirtmek isteriz. Ancak bir parça kısmının altını çiziyoruz. Çünkü bu oyuna güvenerek hayatınız şekillendirmek hatalı olacaktır. Bu oyundan biraz bahsetmenizi ister misiniz?

Saat anlamo oyununu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzu kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 04.04’ü görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 04.03 ise ve 1 dakika sonra 04.04 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 04.04’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 04.04 saat anlamı var.

Eğer aklınızda ya da kalbinizde bir isim varsa bu saat dilimi görmeniz sizinle her daim zaman geçirmek isteyen bir kişinin olduğunu gösterir. Hatta bu kişinin sizin yaşamınızda özel bir yere sahip olduğunu ve kendisini aşka adadığını da söylemek gerekir. Aynı zamanda bu saat diliminde fiziksel seviyenizin en iyi durumda olduğunu da belirtmek isteriz. Bu dönemde sağlık sorunları yaşıyorsanız işlerin iyiye gideceğinin müjdesini de vermek isteriz. Karşınızdaki insanın size olan aşkı o kadar büyük ki bu aşkı görmezden gelmeniz haksızlık olur. Ancak bu noktada büyük ve güzel bir aşkı suistimal etmemeniniz gerekir.

Bu güzel duyguların kıymetini bilmelisiniz. Çünkü sizi bu şekilde seven başka birini bulmanız zor olacaktır. Size gözü kapalı inanan sizinle bir hayat geçirmek isteyen bu kişinin varlığından memnuniyet duymalısınız. Bu konuda çok şanslı olduğunuzu ve size her şeyden çok seven bir aşkınızın olduğunu söylemek gerekir. Eğer 04 04 saat dilimine denk gelmiş iseniz, birlikte olduğunuz kişinin size aşık olduğunu ve sizi sevdiğinin altını da çizmeliyiz. Onunla bir ömür boyu vakit geçirmek ve atağa kalkmak için en önemli zaman olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu hamlenin çok yakın bir zamanda olacağını müjdeleyeceğiz. Sizin yapmanız gereken ise sabırla hayatınızın aşkının gelmesini beklemek.

03.03 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!03.03 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?
Star Wars evreniyle ilgili yapılan anketin sonucu şaşırtmadı Star Wars evreniyle ilgili yapılan anketin sonucu şaşırtmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Yeniden mi başlıyor? Sosyal medyada olay oldu

Yeniden mi başlıyor? Sosyal medyada olay oldu

Sırrı hala çözülemiyor!

Sırrı hala çözülemiyor!

Dönüşü muhteşem olacak

Dönüşü muhteşem olacak

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

İlk yarım saati izlemek neredeyse imkansız

İlk yarım saati izlemek neredeyse imkansız

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Diğer Haberler

George Carlin’in eşinin ölümünün ardından yazdığı yazı ‘zaman’ kavramını yeniden sorgulatacak!

Vefat eden eşine veda etti! Yazısı okuyanları duygulandırdı

Muhtemelen bu resimdeki farklı harfi 10 saniyeden kısa sürede bulamazsınız!

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi nedir?

Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi şaşırttı!

Nazım Hikmet ve Piraye’nin günümüzün aşıklarına ilham olacak muhteşem hikayesi!

Nazım Hikmet ve Piraye aşkının dillere destan hikayesi

Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 14 Ocak 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım adını zirveye yazdırdı?

TV yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

15 Ocak 2021 TV yayın akışı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.