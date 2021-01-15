04.04 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Zaman dilimleri içerisinde belirli noktalar evrenin size gönderdiği mesajları gösterir. Bu söylediğimizin size ütopik göründüğünün farkındayız. Telefonun bir uzuv haline geldiği çağımızda hemen her dakika saati görüyoruz. Hatta birçoğunuzun bazı geceler uyandığında elinin hemen telefona gittiğine eminiz. Gece ayaktayken saate baktığınızda aklınızdaki kişinin size bir mesajı olduğunu biliyor musunuz? Eğer bu düşüncenin saçma olduğu kanısında iseniz sizi küçük bir oyuna davet ediyoruz. Saatlerin sadece köşede duran ya da kıyafetleri destekleyen bir aksesuar olduğunu düşünenler arasındaysanız işler bu kadar basit değildir. Zamanın hızla akıp gittiği bir dönemde saatlerde aslında hayatın şifrelerini yansıtıyor. Daha romantik bir anınızda iseniz ve analog saatlerden zamanı takip ediyorsanız akrep ve yelkovanın size söylemek istediği bir şeyler var. Kara sevda içinde birbirine kavuşmayı arzu eden akrep ve yelkovan gün içinde 24 kez buluşur. Her buluşmanın özel bir anlamı vardır. Çift saat olarak isimlendirilen bu buluşmaların anlamlarını sizler için araştırdık. İşte en sık rastlanan 04.04 saat anlamını paylaşıyoruz. 04.04 çift saat ne anlama gelir? Hazırsanız başlıyoruz...

04.04 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Zamanın öngörülemez hızı saat ritüeli olarak isimlendirilen saat anlamı oyununu doğurmuştur. Bu oyun aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin size karşı olan hislerini ortaya çıkartır. Eğlence olarak çıkan bu oyunun bir parçada olsa gerçeklik payının olduğunu belirtmek isteriz. Ancak bir parça kısmının altını çiziyoruz. Çünkü bu oyuna güvenerek hayatınız şekillendirmek hatalı olacaktır. Bu oyundan biraz bahsetmenizi ister misiniz? Saat anlamo oyununu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzu kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 04.04’ü görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 04.03 ise ve 1 dakika sonra 04.04 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 04.04’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 04.04 saat anlamı var.