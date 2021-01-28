09.09 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Evrenin bir parçası olarak insanoğlu hiç beklemediği anlarda olumlu ya da olumsuz olabilecek sürprizler yaşar. Belki de neler yaşayacağımızı önceden bilseydik hayat bu kadar şaşırtıcı olmazdı. İşte bu noktada yaşayacaklarınızı önceden bildiğinizi hayal etmenizi istiyoruz. Böyle bir süper gücünüz olmadığına göre evrenin yolladığı mesajlarla idare etmek zorundasınız. Evrenin mesajları dediğimizde aklımıza ilk olarak saat ritüeli gelir. Saat ritüeli olarak isimlendirilen bu oyun akrep ve yelkovanın gün içindeki kovalamacasını konu edinir. Bu köşe kapmaca içerisinde akrep ve yelkovan 24 kez hasret dolu sevgililer gibi birbirine kavuşur. Çift saat anlamı olarak da bilinen bu iletiler kimi durumlarda hayatınızı bile yönlendirebilir. Tesadüf eseri saatinize baktığınızda 09.09’u gösteriyorsa sevdiğiniz kişinin size söylemek istediği bir şeyler olduğunu bilmelisiniz. Peki 09.09 saat anlamı nedir? 09.09 ne anlama gelir? İşte 09.09 saatinin sizleri şaşırtacak anlamı... Saat ritüeli oyununu özellikle ilkokul çağlarınızda illa ki bir kere duymuşsunuzdur. Eğlence amacıyla ortaya çıkan bu oyun zaman içerisinde daha çok kişi tarafından benimsenmiştir. Hatta geleneksel hale gelen bu oyunun anlamlarının her geçen gün daha da derinleştiğini belirtmemiz gerekir. Saat ritüeli aşkın içerisindeki belirsizliği çözmek için sevdalılara yol gösteren en önemli araç halini almıştır.

Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital olmasına bakmadan bir saattir. Göz hizanızda bir saat yoksa teknoloji çağının nimetlerinden yararlanarak telefonunuzun ekranına da bakabilirsiniz. İçinizden gelen bir dürtüyle tamamen tesadüf eseri saate baktığınızda ekranda 09.09’u görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 09.08 ise ve 1 dakika sonra 09.09 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün inanç sistemi alt üst olur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 09.09’a denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı arttırmayı başardıysak sırada 09.09 saat anlamı var. 09.09 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Bu oyunun kimin tarafından bulunduğu bilinmese de geleneksel hale gelen saat anlamları yıllarca oynanmaya devam etmiştir. En yakınınızda bulunan analog ya da dijital fark etmeksizin saatinize baktığınızda 09.09’u görüyorsanız bu oyun için bütün şartlar elverişlidir. 09.09 saat dilimine tesadüf eseri denk geldiyseniz haberlerimiz ne yazık ki kötü olacak. Çünkü bu saat dilimi aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişiden gelecek üzücü ve kalp kırıcı sözlere işaret eder. Saatlerin anlamı genel olarak olumlu olsa da 09.09 biraz bu durumun dışında kalıyor. Duyabileceğiniz kırıcı sözler alınganlık seviyenizi yükseltecek. Ancak bu durumun geçici bir süre için olduğunu belirtmemiz gerekir. Eğer sevdiğiniz kişiye karşı olan duygularınızdan eminseniz bu süreci iki tarafında üzülmeyeceği şekilde alttan alarak geçirmenizi tavsiye edeceğiz. İşe kendiniz motive ederek başlayabilirsiniz. Karşınızdaki insanın hatasını anlayabilmesi için ona biraz zaman tanımalısınız. Büyüklerin de dediği gibi “Zaman her şeyin ilacıdır” ve zamanla işler yoluna girecektir. Siz de karşınızdaki insanın tonundna konuşmaya başlarsanız işler içinden çıkmayacak kadar büyük bir kaosa sürüklenebilir. Kırıcı sözlerin sebebi sosyal hayatta yaşanan birtakım sıkıntılar ya da iş hayatında ortaya çıkan sorunlar olabilir. Bunun bilincinde olduğun takdirde aranızdaki iletişimi düzeltmeniz mümkündür.