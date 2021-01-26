17.17 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Evrenin bir parçası olarak insan bütün iyiliği yolunda manevi yolculuğunu yaşar. Bütünsel olaylar içerisinde başımıza beklenmedik pek çok olumlu ve olumsuz durum gelebilir. Bu durumlardan önceden haberdar olduğunuzu hayal edin. İnanılması güç bir şey değil mi? Ne yazık ki böyle bir gücümüz olmadığını hesaba katarak aslında evrenin bize bazı noktalarda verdiği işaretlerle yetinmek zorundayız. Bu işaretlerden bir tanesi de saat ritüeli olarak karşımıza çıkar. Saat ritüeli aslında akrep ve yelkovanın gün içerisindeki kavuşma anlarının bizlere sunduğu eşsiz manaları barındırır. Zaman, sayılar ve evren bütünün ayrılmaz parçalarıdır. 24 saatlik gün döngüsü içerisinde karep ve yelkovan bazen aynı rakamların üzerinde hasret giderir. İşte bu rakamlar çift saat anlamı olarak karşımıza çıkar. Çift saat anlamı olarak da bilinen bu mesaj iletimi kimi durumlarda hayatınızı yönlendirmeyi bile sağlar. Tesadüf eseri saatinize baktığınızda 17.17’i gösteriyorsa sevdiğiniz kişinin size söylemek istediği bir şeyler olduğunu bilmelisiniz. Peki 17.17 saat anlamı nedir? 17.17 ne anlama gelir? İşte 17.17 saatinin sizleri şaşırtacak anlamı...

Saat ritüeli oyununu illa ki hayatınızın bir noktasında duymuşsunuzdur. Eğlence aracı olarak ortaya çıkan bu ritüel zamanla daha derin anlamlara kavuşmuştur. Saat ritüeli oyunu, uzun zamandır aşkın içindeki gizemi çözmek için kullanılan bir eğlence unsurudur. Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 17.17’i görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 17.16 ise ve 1 dakika sonra 17.17 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 17.17’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 17.17 saat anlamı var.

17.17 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Bu oyunu kimin bulduğu bilinmese de yıllar boyunca farklı kişiler tarafından oynanmaya devam etmiştir. En yakınızda bulunan analog ya da dijtal fark etmeksizin saatinize baktığınızda 17.17’i görüyorsanız bu oyun için bütün şartlar elverişlidir. 17.17 saat dilimine tesadüf eseri denk geldiyseniz bu sevdiğiniz kişinin sizinle aynı hayalleri kurduğu anlamına gelir. Özellikle gelecekleri ilgili size yönelik planlar yaptığını da söylemeliyiz. Bu noktada sevdiğiniz kişinin size herhangi bir adım atmadığını düşünüyorsanız ve hisleri konusunda karamsarlık yaşadığınız bir dönemdeyseniz bu evrenden hemen çıkın. Çünkü saatin rakamları hislerinizin karşılıklı olduğunu söylüyor. Bu saat diliminin bir yansıması olarak Yıldız (L’etoile) kartı sizlere eşlik eder. Bu kart nezaketi ve korumacılığı, ortaya çıkartmaya korktuğunuz anaç tavrınızı gösterir. Yaşamak istediğiniz romantik ilişki için bütün engeller önünüzden kalmış ve gelecek yaşantınız içerisinde yürüdüğünüz yollar ferah ve sevgi doludur. Yıldız kartı önünüzde aydınlanma yaşayacağınız söylüyor. Sevgi, bereket, huzur ve şifa artık sizin hayat döngünüzün içinde yerini alacak.