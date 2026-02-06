1,5 yaşındaki çocuğun midesinden 'hulk' oyuncağı çıktı! Nasıl yuttuğuna doktorlar bile inanamadı

Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde yaşanan akılalmaz olay duyanları şaşkına çevirdi. 1,5 yaşındaki Vansh’ın oyun sırasında yuttuğu Hulk figürü, ailesine korku dolu anlar yaşattı.

Kusma ve huzursuzluk şikâyetiyle hastaneye götürülen minik çocuğun röntgeninde, plastik oyuncak figürün kolları, bacakları ve başıyla birlikte bütün halde midesine yerleştiği görüldü.

ANNENİN DİKKATİ DOKTORLARIN TİTİZ ÇALIŞMASI ÇOCUĞU KURTARDI

Olay, çocuğun annesinin bir şeylerin yanlış gittiğini fark etmesiyle ortaya çıktı. Çocuğun huysuzlandığını ve kusma şikâyetleri olduğunu fark eden anne, kısa süre sonra oyuncak setinden küçük yeşil Hulk figürünün kaybolduğunu fark etti ve çocuğunu hastaneye götürdü.

Midede bütün halde yer alan oyuncağın çıkarılmasının çok zor olduğunu belirten doktorlar, olayın son derece riskli olduğunu aileye aktardı. Son derece zorlu bir endoskopik işlem sonrası oyuncağı mideden çıkarmayı başaran doktorlar, küçük çocuğu sağlıklı şekilde taburcu etti.

Uzmanlar, "eğer bu işlem zamanında yapılmasaydı oyuncak bağırsaklara ilerleyebilir ve burada tıkanmaya ya da yırtılmaya neden olarak daha ciddi cerrahi müdahaleye yol açabilirdi" açıklamasında bulundu.

Aile, başlarına gelen olayın ardından ebeveynlere oyuncak seçiminde daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.