Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

1,5 yaşındaki çocuğun midesinden 'hulk' oyuncağı çıktı! Nasıl yuttuğuna doktorlar bile inanamadı

İçerik devam ediyor
Gökçen Kökden

Küçük parçalı oyuncaklar bebekler için ne kadar tehlikeli olabilir? Hindistan'da çizgi film karakteri Hulk oyuncağını yutan çocuk ölümden döndü. Doktorların bile anlam veremediği olayda hem çocuğun ailesi hem de sağlık çalışanları hayrete düştü.

Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde yaşanan akılalmaz olay duyanları şaşkına çevirdi. 1,5 yaşındaki Vansh’ın oyun sırasında yuttuğu Hulk figürü, ailesine korku dolu anlar yaşattı.

1,5 yaşındaki çocuğun midesinden hulk oyuncağı çıktı! Nasıl yuttuğuna doktorlar bile inanamadı 1

Kusma ve huzursuzluk şikâyetiyle hastaneye götürülen minik çocuğun röntgeninde, plastik oyuncak figürün kolları, bacakları ve başıyla birlikte bütün halde midesine yerleştiği görüldü.

ANNENİN DİKKATİ DOKTORLARIN TİTİZ ÇALIŞMASI ÇOCUĞU KURTARDI

Olay, çocuğun annesinin bir şeylerin yanlış gittiğini fark etmesiyle ortaya çıktı. Çocuğun huysuzlandığını ve kusma şikâyetleri olduğunu fark eden anne, kısa süre sonra oyuncak setinden küçük yeşil Hulk figürünün kaybolduğunu fark etti ve çocuğunu hastaneye götürdü.

1,5 yaşındaki çocuğun midesinden hulk oyuncağı çıktı! Nasıl yuttuğuna doktorlar bile inanamadı 2

Midede bütün halde yer alan oyuncağın çıkarılmasının çok zor olduğunu belirten doktorlar, olayın son derece riskli olduğunu aileye aktardı. Son derece zorlu bir endoskopik işlem sonrası oyuncağı mideden çıkarmayı başaran doktorlar, küçük çocuğu sağlıklı şekilde taburcu etti.

Uzmanlar, "eğer bu işlem zamanında yapılmasaydı oyuncak bağırsaklara ilerleyebilir ve burada tıkanmaya ya da yırtılmaya neden olarak daha ciddi cerrahi müdahaleye yol açabilirdi" açıklamasında bulundu.

Aile, başlarına gelen olayın ardından ebeveynlere oyuncak seçiminde daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomene hapis! 'Nişanlım depremde öldü' deyip...Fenomene hapis! 'Nişanlım depremde öldü' deyip...
Simpsonlar'ın 9 Şubat kehaneti ortalığı karıştırdı! 72 saat boyunca tüm dünya...Simpsonlar'ın 9 Şubat kehaneti ortalığı karıştırdı! 72 saat boyunca tüm dünya...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Hulk yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.