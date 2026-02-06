Simpsonlar'ın 9 Şubat kehaneti ortalığı karıştırdı! 72 saat boyunca tüm dünya...

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Simpsonlar’ın 9 Şubat’ta 72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisini önceden tahmin ettiği iddiasını gündeme taşıdı. Viral olan sahneler, 'Simpsonlar bu sefer bildi mi?' sorusunu da beraberinde getirdi.

RESMİ KAYITLAR İNCELENDİ

Simpsonlar'ın 9 Şubat kehanetini içeren sahneler, yerli ve yabancı sosyal medya hesapları tarafından dolaşıma sokuldu. Paylaşım sonrası birçok kullanıcı şüpheye düştü. Viral olan sahneleri inceleyen uzmanlar, görüntülerin çizgi filme ait olmadığını ve yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, paylaşılan görüntülerin bağlamından koparıldığını veya sonradan üretilmiş içerikler olabileceğini belirtti.

Açık kaynaklarda dizinin bölümleri incelendiğinde fotoğrafın yer aldığı bir bölümün olmadığı tespit edildi. Böylelikle 9 Şubat 2026 kehaneti iddiası çürütülerek bir internet efsanesi olduğu ortaya çıkarıldı.