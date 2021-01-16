1,5 yaşındaki kızıyla eşinin üzerine kaynar su döktü, serbest bırakıldı

Konya'da 6 yıl önce evlenen Ali A. ve Rukiye A. çifti arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı. Rukiye A., 2019 yılının şubat ayında evi terk edip ailesinin yanına yerleşti. Yaklaşık 8 ayrı yaşayan çift, çocukları dünyaya geleceği için yeniden barışıp, birlikte yaşamaya başladı.

KAYNAR SUYLA HAŞLADI

Rukiye A., iddiaya göre 9 Ocak günü eşini kahvaltı yapması için uyandırmak istedi. Buna sinirlenen Ali A., ısıtıcıdaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Sıcak su, bu sırada eşinin yanında olan kızları minik Eylül'ün üzerini de geldi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hastane odasında yaşadıklarını anlatan Rukiye A., şunları söyledi:

''En son cumartesi günü çocuğum 2 yaşına geldiği için sütten ayırıyordum. Kızım, sabah erken uyandı. Kahvaltıyı hazırladım. Eşime seslendim 'Hadi gel' diye. Sonra ‘Sen beni neden uyandırıyorsun. İlla uyandıracaksın değil mi?’ dedi. ‘Kahvaltı hazır bir daha hazırlayamam çocuk acıktı’ dedim. Eşim de, 'Ben sabaha kadar uyuyamadım, beni rahatsız etme’ dedi. Biz çocuğumla kahvaltıya oturduktan sonra geldi. ‘Ne olursa olsun çocuğu alacağım. Sana da tekmeyi vuracağım’ dedi. Sonra kaynar suyu boynumdan aşağıya boşalttı. Aslında benim yüzüme atacaktı. Ben yüzümü çevirmeseydim yüzüme geliyordu. O can havliyle kaçtım; ama tişört üzerime yapışmıştı. Kaynar suyun kalanını arkamdan döktü. Bu da hem çocuğumun ayağına hem de kalçama geldi. Beni bir kez daha yaraladı. Daha sonra ben acımdan bayılmışım. Ayıldığımda beni saçlarım ve kollarımdan tutup banyoya doğru götürüyordu. Sonra kendimi toparladım. Kulağıma kızımın ağlama sesleri geliyordu.''