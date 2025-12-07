Mynet Trend

1,5 yıldır nöbet geçiriyor! Hıçkırık hayatını kabusa çevirdi: "Kurtulmak istiyorum”

Batman’da 1,5 yıldır geçmeyen hıçkırık nöbetleri nedeniyle hayatı kabusa dönen Osman Akın (55), hastanelerden sonuç alamadığını belirterek, “Bu hıçkırıktan kurtulmak için yardım istiyorum” dedi.

Batman’da yaşayan evli ve 5 çocuk babası Osman Akın’ın hayatı, 1,5 yıl önce başlayan hıçkırık nöbetleri yüzünden kabusa döndü. Aralıklı hallerde süren nöbetler nedeniyle yemek yiyemeyen, yorgun ve bitkin düşen Akın’ın rahatsızlığı, başvurduğu hastanelerde de tedavi edilemedi.

1,5 yıldır nöbet geçiriyor! Hıçkırık hayatını kabusa çevirdi: "Kurtulmak istiyorum” 1

Ailesinin de kendisinin durumu nedeniyle yıprandığını ve hastanelerde kendisiyle ilgilenmek zorunda kalarak yorulduklarını belirten Akın, hıçkırık rahatsızlığından kurtulmak için yardım bekliyor.

1,5 yıldır nöbet geçiriyor! Hıçkırık hayatını kabusa çevirdi: "Kurtulmak istiyorum” 2

‘1 HAFTA DURUYOR 1 HAFTA DURMADAN DEVAM EDİYOR’

Hıçkırık nöbetleri başladıktan sonra yaşadıklarını anlatan Osman Akın, “Hıçkırık nöbetlerim 1,5 yıl önce başladı. Ondan sonra devam etti. Bir hafta duruyor, bir hafta devam ediyor. Hıçkırık nöbeti geldiği zaman hiç durmuyor. Bir hafta boyunca durmuyor. O süre zarfında yemek fazla yiyemiyorum. Ondan sonra ben çok kusuyorum. Çok halsiz oluyorum. Midem ağrıyor. 1,5 yıldır bu hıçkırık nöbeti beni mahvetti. Ben bu hıçkırıktan kurtulmak istiyorum. Bunun için çok hastaneye gittim ama bir sonuç alamadım. Hastanede bir sürü film çekildim. Bir sürü tahliller yaptım. Kan tahlili yaptım. Daha bir çözüm bulamadılar. Ben bu hıçkırıktan kurtulmak için yardım istiyorum. Bu hıçkırık nöbetleri beni çok yoruyor. Bu hıçkırık yüzünden benim ailem de sefil oldu. Sürekli hastanedeyiz. Benimle uğraşıyorlar" diye konuştu.

1,5 yıldır nöbet geçiriyor! Hıçkırık hayatını kabusa çevirdi: "Kurtulmak istiyorum” 3

1,5 yıldır nöbet geçiriyor! Hıçkırık hayatını kabusa çevirdi: "Kurtulmak istiyorum” 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Batman hıçkırık nöbet
