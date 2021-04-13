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  4. 1 ay önce doğum yapan Emily'den ayna karşısında "Tüm kilolarım gitti" pozu

1 ay önce doğum yapan Emily'den ayna karşısında "Tüm kilolarım gitti" pozu

13.04.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce doğum yapan Emily Ratajkowski, fit görüntüsüyle görenlere "Hiç doğum yapmamış gibi" dedirtti. Ratajkowski, ayna karşısına geçerek, leopar desenli bikinisiyle adeta şov yaptı.

ABD'li model Emily Ratajkowski, oğlu Sylvester Apollo'yu geçen ay dünyaya getirmişti.

Emily'den ayna pozu

Hamilelik öncesi markasının tasarımlarını kendisi tanıtan Emily, doğumdan bir ay sonra eski formuna dönmeyi başardı.
27 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla adından söz ettiren Emily Ratajkowski, mayo-bikini tanıtımlarına kaldığı yerden devam ediyor.
Emrata, geçtiğimiz gün ise fiziğini sergilediği bir fotoğraf ve video paylaşınca olay oldu.
Yeni doğum yapmış olmasına rağmen fiziği ile gören herkesi epey şaşırttı.
Birçok hayranı ünlü modele fotoğraflarına 'Doğum yaptığına emin misin?' gibi yorumlar yaptı.
Oyuncu ve yapımcı Sebastian Bear McClard ile evlenen Ratajkowski, hamileliğini de Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makale ile duyurmuştu.
Emily Ratajkowski makalesinde bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtmişti.
Hamileliği boyunca sürekli çıplak pozlarını paylaşan ünlü model, oğlunu kucağına aldıktan sonra ise emzirme pozlarıyla gündeme geliyor.
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
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