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    4. 1 dilim karpuz varsa deneyin! Sıcak yaz günlerinde ferahlatan karpuzlu limonata tarifi

    1 dilim karpuz varsa deneyin! Sıcak yaz günlerinde ferahlatan karpuzlu limonata tarifi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    24.08.2024 12:56
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    Sıcak yaz günlerinde hafif ve ferahlatıcı lezzetler daha çok tercih ediliyor. Tam da havaların epey sıcak olduğu bugünlerde buz gibi karpuzlu limonata tarifi içinizi ferahlatabilir. Oldukça az malzeme ile yapılan karpuzlu limonatayı şipşak hazırlayabilir ve servis edebilirsiniz.

    1 dilim karpuz varsa deneyin! Sıcak yaz günlerinde ferahlatan karpuzlu limonata tarifi
    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 2
    Hazırlık Süresi -
    Pişirme Süresi dk
    Kalori/Porsiyon -

    1 büyük dilim veya 2 orta boy dilim karpuz ile hazırlayabileceğiniz karpuzlu limonata tarifini deneyen herkes bayılıyor. Dilerseniz tarifte yer alan maden suyu yerine normal su kullanabilir ve şeker oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 1 büyük veya 2 orta dilim Karpuz
    • 2 yemek kaşığı tozşeker
    • 1 limonun suyu
    • 1 şişe maden suyu

    TARİF

    • Karpuzu iç kısmını kabuğun beyaz kısmını almadan kesip kaseye alın bir çatalla veya Blender ile püre haline getirip süzün.
    • İçine limon suyu ve şekeri ekleyip karıştırın.
    • En son maden suyunu ekleyip bol buzlu servis edin.

    AFİYET OLSUN!
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    Anahtar Kelimeler:
    karpuz limonata tarifi
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