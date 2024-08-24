1 dilim karpuz varsa deneyin! Sıcak yaz günlerinde ferahlatan karpuzlu limonata tarifi

1 büyük dilim veya 2 orta boy dilim karpuz ile hazırlayabileceğiniz karpuzlu limonata tarifini deneyen herkes bayılıyor. Dilerseniz tarifte yer alan maden suyu yerine normal su kullanabilir ve şeker oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

MALZEMELER 1 büyük veya 2 orta dilim Karpuz

2 yemek kaşığı tozşeker

1 limonun suyu

1 şişe maden suyu