Salatalardan zeytinyağlı yemeklere, kahvaltılardan ana yemeklere kadar pek çok tarifte kullanılan dolmalık biberlerin renkleri, lezzetleri hakkında da önemli ipuçları veriyor. Yeşil biberler daha acımsı ve hafif buruk bir tada sahipken sarı ve kırmızı biberler daha tatlı olabiliyor. Bu farklılıkların temelinde biberlerin olgunlaşma düzeyi ve yetiştirildikleri çeşitler bulunuyor.

BİBERLER OLGUNLAŞTIKÇA RENKLERİ VE TATLARI DEĞİŞİYOR

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nin paylaştığı bilgilere göre yeşil dolmalık biberler, henüz tam olgunlaşmadan hasat ediliyor. Bu nedenle diğer renkteki biberlere kıyasla daha az tatlı ve hafif acımsı bir lezzet taşıyor.

Bitki üzerinde daha uzun süre kalan sarı biberler ise yeşil biberlere göre daha tatlı oluyor. Kırmızı biberler, bu karşılaştırmada en yüksek tatlılık oranıyla öne çıkıyor.

Mississippi Eyalet Üniversitesi Uzantı Birimi de biberlerin renginin ve olgunluk düzeyinin hem hasat zamanına hem de yetiştirilen çeşide bağlı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle bütün biberlerin yeşilden sarıya, ardından kırmızıya dönüştüğü düşüncesi doğru değil. Bazı çeşitler olgunlaştığında turuncu, mor, beyaza yakın veya neredeyse siyah renklere de ulaşabiliyor.

RENKLERİNE GÖRE BESİN DEĞERLERİ DE FARKLILAŞIYOR

Dolmalık biberlerin tamamı C vitamini içeriyor. Bu vitamin, dokuların onarılmasına ve vücudun demiri emmesine yardımcı oluyor. Biberlerde ayrıca B6, K, A ve E vitaminleriyle birlikte çeşitli mineraller ve antioksidanlar bulunuyor.

Ancak olgunlaşma süreci, biberlerin içerdiği antioksidanların türünü de değiştirebiliyor:

YEŞİL BİBER

Lutein ve zeaksantin içeriyor. Bu bileşenler karotenoid grubunda yer alan antioksidanlar arasında bulunuyor.

SARI BİBER

Sarı rengini veren önemli bileşenlerden biri violaksantin olarak öne çıkıyor.

KIRMIZI BİBER

Kırmızı rengini kapsantin adlı pigmentten alıyor. Ayrıca beta-karoten ile A ve C vitaminleri bakımından diğer renklerle karşılaştırıldığında öne çıkıyor.

Dolmalık biberlerin tamamı lif, potasyum ve folat açısından da beslenmeye katkı sağlıyor. Dolayısıyla renkler arasında farklılıklar bulunsa da her üç seçenek de dengeli beslenmenin bir parçası olabiliyor.