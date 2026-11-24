Salatalardan ana yemeklere kadar pek çok tarifte kullanılan patates, doğru yöntemle haşlanmadığında istenilen kıvamı kaybedebiliyor. Dışı parçalanan, içi ise yeterince pişmeyen patatesler hem yemeğin görünümünü hem de dokusunu olumsuz etkileyebiliyor.

Ancak hemen her mutfakta bulunan sirke, patateslerin haşlanırken şeklini korumasına yardımcı olabiliyor.

HAŞLAMA SUYUNA BİR KAŞIK SİRKE EKLEYİN

Patatesleri haşlayacağınız tencereye yaklaşık bir litre su koyun. İçerisine bir yemek kaşığı beyaz sirke veya elma sirkesi ekleyin. Ardından patatesleri tencereye alarak orta ateşte pişirmeye başlayın.

Sirkenin oluşturduğu asidik ortam, patatesin hücre duvarlarında bulunan pektinin parçalanmasını yavaşlatıyor. Bu sayede patatesler pişerken daha sıkı bir dokuya sahip olabiliyor ve dağılma riski azalıyor.

Özellikle patates salatası hazırlarken tercih edilebilecek bu yöntemde sirke miktarını abartmamak gerekiyor. Fazla sirke kullanmak patateslerin yumuşamasını geciktirebiliyor.

PATATESLERİ DOĞRUDAN KAYNAR SUYA ATMAYIN

Patates haşlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise suyun sıcaklığı. Patatesleri doğrudan kaynar suya atmak yerine soğuk suyla birlikte ocağa almak, iç ve dış kısımlarının daha dengeli pişmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca patatesleri birbirine yakın büyüklüklerde doğramak ve suyu çok şiddetli kaynatmamak da pişirme sırasında parçalanmalarını önlemeye yardımcı oluyor.

PATATESİN CİNSİ DE ÖNEMLİ

Haşlama sırasında patateslerin dağılmasında kullanılan patatesin çeşidi de etkili oluyor. Nişasta oranı yüksek patatesler pişerken daha kolay parçalanırken düşük nişastalı, sıkı dokulu patatesler şekillerini daha iyi koruyor. Patateslerin pişip pişmediğini ince uçlu bir bıçak yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Bıçak patatesin içerisine kolayca giriyorsa haşlama işlemini sonlandırın ve patateslerin suyunu hemen süzün.