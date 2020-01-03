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  4. 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı

1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Altınpark fuar alanında başlayan tanıtım günleri, 5 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerin ortak tanıtımının yapıldığı 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri, Altınpark fuar alanında başladı.

Etkinlikte, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Tunceli, Malatya ve Adıyaman'ın tanıtımı yapılıyor.

Ankaralılar, dört gün sürecek etkinlikte yöresel ürünleri hem tatma hem de satın alma imkanı bulacak.

Tanıtım günleri 5 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

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1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri

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